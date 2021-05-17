撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-17 16:22

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。 （文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）

【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋 地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓 電話：2892 2822 / 5566 4453

【2】JK Brother’s —— 自撈海鮮、任食刺身

主要供應任食刺身和海鮮涮涮鍋放題，湯底和食品選擇多，有日式牡蠣土手鍋、人參雞鍋等，任食包括燒蠔、醬油鮑魚、清酒醉雞、流心芝士撻等，最吸引是有大大個魚缸讓食客自撈大頭蝦、緋扇貝等海鮮！

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+ 5 + 5 + 5

JK Brother’s 地址：尖沙咀彌敦道180號寶華商業大廈3樓 電話：5598 8697

【3】一鍋堂 —— 任飲自家製冰糖燉檸檬降火

這間火鍋店的好評一向不少，被許多網民稱為「高質任食火鍋」。餐廳提供多達16款火鍋湯底，例如韓式泡菜湯、藥膳湯、櫻花蝦湯、沙參肉竹鯊魚骨湯等，款式多樣。很多網民大讚食材優質，海鮮亦非常新鮮，當中脆肉鯇魚片和白鱔片的人氣非常高。飲料方面，除了基本的罐裝汽水外，還有冰糖燉檸檬、蝶豆花茶等自家製飲料，能幫助清熱下火。

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一鍋堂 地址：旺角豉油街60-104號XX Arcade東翼2樓 電話：8300 2868

【4】天下糧倉牛肉火鍋 —— 牛魔王必去

小店無限供應多達8款牛肉，例如SRF美國黑毛和牛、安格斯牛肩胛、封門柳、金錢展、牛脷片等，啱晒一眾「牛魔王」！湯底方面，共有9款，潮汕牛骨湯、沙嗲鍋等4款是免費，四川紅麻辣鍋、番茄鍋、肉骨茶鍋等5款則需要另外加錢。

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天下糧倉牛肉火鍋專門店 地址：旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號舖 電話：2623 9688 / 5629 1314

【5】點鍋 —— 高達7折優惠、多款特色湯底

小店供應10多款特色湯底，包括鹹酸菜胡椒豬肚、清酒卜卜蜆、黑松露雜菌、杏汁木瓜雞腳、蟲草花雞、喇沙海鮮等，每枱會送一份頂級牛肩脊肉及海鮮拼盤。另外亦有多款任點配料，網民推介金沙鹹蛋炸魚皮、芝士墨魚丸等，現時更有高達7折優惠，超抵食！

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+ 2 + 2 + 2

點鍋 地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心3樓301舖 電話：6201 0077

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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