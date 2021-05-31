撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

【2】佐賀燒肉谷 —— 任食超過50款燒肉、海鮮

荃灣最近新開了一間日式燒肉放題，共有5款燒肉放題套餐選擇，有超過50款燒肉、海鮮及熟食，包括極上牛小排、牛舌、西班牙黑毛豬、帶子等。套餐包無限沙律蔬菜、小食及汽水，啱晒一眾大胃王！

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佐賀燒肉谷 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心1樓02號舖 電話：2818 2322

【3】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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牛舞Gyumai 地址：元朗元龍街9號形點一期L1層1073號舖（近元龍街出口） 營業時間：星期一至五 11:30 - 22:00，星期六、日及公眾假期 11:00 - 22:00

【4】八歌仙 —— 江戶前時代設計、午市抵食放題

餐廳裝修參考江戶前時代風格，以木頭為主調，空間寬敞，食得自在，店內還有日式庭園風格的拱門，猶如置身於日本。店舖主打「一爐兩食」，可以同時燒肉及打邊爐，每個套餐都送前菜小食拼盤、特選刺身拼盤及蔬菜拼盤，亦有日本直送新鮮水果。

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八歌仙 地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓802號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【5】燒鬼 —— 東瀛暗黑風燒肉放題

餐廳以東瀛鬼怪故事為主題，裝修走暗黑系風格。店舖共供應3種套餐，任食美國優質牛肉，包括特選美國封門牛柳，還有日本和牛。最平的套餐可以任食多款優質牛肉，包括頂級美國封門柳、牛胸腹等，還有鹿兒島薩摩赤雞、日本黑豚，亦有多款日式小食，例如天婦羅、吉列一口和牛等。

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燒鬼 地址：銅鑼灣駱克道459-461號The L. Square9樓 電話：2856 0226

【6】安平燒肉 —— 任飲解膩冷泡茶

這間是牛大人火鍋班底主理的燒肉店，共有4種套餐，包括原住民鹽燒豬肉、安格斯嫩牛、SRF極黑牛、澳洲M5和牛套餐，每款肉都會放上標籤，讓客人不會感到混亂。枱上共有5種醬汁，例如檸檬汁、燒汁等、蛋黃醬等，可根據個人口味調味。飲品方面，與牛大人一樣有各款冷泡茶、蘋果西打等，亦有珍珠奶茶。

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安平燒肉 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓 營業時間：星期一至日17:00 - 00:00 電話：3953 9323

【7】燒肉牛蔵 —— 無限時高質和牛放題

這間燒肉放題原價超過$500，現時做緊抗疫價，接近半價就可以任食多款高質牛肉。入座後牛肉拼盤就會立刻送上，包括澳洲和牛西冷、牛舌、美國穀飼牛、肉眼、牛筋肉及胸腹。另外亦有多款炸物，例如墨魚咀、流心芝士球、天婦羅。

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燒肉牛蔵 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場7樓701號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，17:30 - 22:00 電話：2628 0993

【8】燒魂 —— 任食黑毛飛霜空降和牛

任食套餐包豬肉、牛肉、雞肉、各款熟食、炸物、刺身和壽司，飲品則是每人兩罐，如果想食埋海鮮，都可以另外加$60。牛肉有牛舌、黑毛飛霜空降和牛、牛裡肌等，更有番茄和西柚味，十分特別。

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燒魂 地址：尖沙咀漆咸道南57-59號金馬倫中心2樓 營業時間：星期一至日 17:00 - 00:00 電話：2366 6072

【9】尚八日式燒肉店 —— 超抵午市放題

尚八一直很受網民歡迎，認為性價比高。放題供應牛胸腹、牛前肩、牛外腿、牛三角等部位，網民大讚無論肉質、味道都非常不錯，牛味濃，亦有油脂香。海鮮亦非常新鮮，味道鮮甜。另外更有一個超抵的午市放題，平日只需$108！雖然無任食牛肉和刺身，但會有一個牛肉和海鮮精選頭盤，其他食物都可以任叫，亦可以任飲飲料。

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尚八日式燒肉店 地址：旺角山東街38號38廣場3樓 營業時間：星期一至日12:00 - 15:00，17:00 - 00:00 電話：3996 9933

【10】德家日式燒肉店 —— 網民讚抽風系統佳

餐廳可以任食多款牛肉及獲贈一客刺身拼盤，餐後每人會有一杯MÖVENPICK雪糕，自助區亦有幾款甜品，包括泡芙。網民大讚抽風系統不錯，店員亦很有禮貌，同時會提醒客人出去拿取食物時要戴口罩，夠晒安心。

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德家日式燒肉店 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場4樓 營業時間：星期一至日 17:30 - 00:00 電話：27800182 / 27390628 / 53229788 (WhatsApp)

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😋同場加映1：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。

【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋 地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓 電話：2892 2822 / 5566 4453

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