撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-05-27 15:05

【BTS｜防彈少年團｜麥當勞】早前麥當勞宣布與韓國男子天團防彈少年團（BTS）合作，於全球各地推出BTS餐，引起一眾A.R.M.Y熱切期待。昨日（5月26日）開始率先於美國、馬來西亞等國家發售，而今日（27日）韓國、新加坡、澳洲等地亦陸續開賣。雖然香港要等到6月3日，不過可以睇住網上各大粉絲的打卡照望梅止渴。究竟BTS餐有甚麼？實物是甚麼樣子？等《香港01》飲食頻道記者為大家揭曉！

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雖然BTS沒有像其他韓團般有專屬的官方應援顏色，不過紫色一向是默認的團體代表顏色，因此今次的麥當勞BTS餐包裝亦以紫色為主，各地A.R.M.Y都感歎實物超級靚！想知韓國一個餐幾錢？裡面有甚麼？立即按圖睇睇實物及26款周邊精品💜😍👇👇

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😋同場加映：2021香港即食麵Top10😋

來自美國的即食麵達人Hans Lienesch最近發布了2021年必食的10款香港製造即食麵，日清和壽桃牌成為大贏家！10款即食麵中，有多款日清麵上榜，包括最為人熟知的出前一丁麻油味、廣受好評的黑蒜油豬骨湯拉麵等！想知邊款合味道唯一上榜，立即按圖睇睇香港即食麵排行Top10😋👇👇

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😋同場加映：全港$300內燒肉放題8大推介😋

最近新開了不少日式燒肉店，但在預算不多的情況下，單點可能會有負擔，因此燒肉放題就是一個最佳選擇。《香港01》飲食頻道記者精選了全港8間任食燒肉餐廳，包括牛舞、全部$300有找，非常抵食！

【1】牛舞 —— 任食鹿兒島黑毛和牛、日本直送雪糕

餐廳位於元朗YOHO MALL，佔地近3000呎，共供應5種優質靚牛及北海道黑豚燒肉放題套餐，包括鹿兒島薩摩黑毛和牛、美國SRF極黑和牛、北海道黑豚肉等，更有設有自助區，提供超過30款食品、醬汁及多款日本直送的雪糕雪條。如果食食吓燒肉，邊爐癮起，亦可以加錢升級至涮涮鍋！

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