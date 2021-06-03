撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-06-03 07:00

父親節自助餐｜還有不到一個月就是父親節，一於帶爸爸食自助餐食餐勁！《香港01》飲食頻道記者精選全港8間酒店的父親節自助餐優惠，包括帝逸酒店、帝京酒店、都會海逸酒店、朗廷酒店、8度海逸酒店、荃灣西如心酒店、九龍酒店及城景酒店。 （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】帝逸酒店 —— 送伯爵茶朱古力慕絲蛋糕

酒店推出父親節自助早午餐及自助晚餐優惠，任食生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有日式爐端燒、天婦羅、避風塘炒蟹、蟹粉小籠包、鮮蟹肉龍蝦千層麵、蟹黃芝士撻、龍蝦片蛋糕、自家製Gelato雪糕等美食。每位爸爸更可獲贈一個伯爵茶朱古力慕絲蛋糕，造型超啱打卡！

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【2】帝京酒店 —— 送蝴蝶酥、任食生蠔及龍蝦

酒店推出父親節自助晚餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、龍蝦、刺身、威靈頓牛柳、酥皮焗紅酒燴M5和牛肉及酥皮焗龍蝦忌廉湯等美食，每位爸爸更可獲贈賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔一份及黑芝麻蝴蝶酥禮品一份。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【3】都會海逸酒店 —— 85折任食佛跳牆、榴槤甜品

自助餐可以任食生蠔、龍蝦、蟹腳、麵包蟹等海鮮，還可以任歎酥皮焗砵酒雪花和牛面肉、玫瑰露五花腩叉燒肉、酥炸煙肉廣島蠔卷、醬爆京蔥金錢鱔、重慶啤酒辣雞煲、燒羊扒配迷迭香些利酒汁、油封三文魚柳及迷你佛跳牆等。甜品方面，有榴槤流心布甸、榴槤班戟、金枕頭榴槤雪條、水晶燕窩蛋撻等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【4】朗廷酒店 —— 85折任食生蠔、龍蝦

The Langham的父親節自助餐可以任食波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等海鮮，還有香烤牛肋肉、約克郡布丁、香煎鴨肝、蜜汁烤火腿、鹽焗多寶魚、烤豬脊肉等美食。甜品方面，有62％黑朱古力噴泉、香檳果凍、伯爵茶朱古力慕絲、杯子蛋糕等。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【5】8度海逸酒店 —— 9折任食海鮮、和牛刺身

酒店推出9折自助餐優惠，任食生蠔、鱈場蟹腳等凍海鮮，另外亦有生滾海鮮粥底火鍋、籠仔蒸海鮮、即煎鵝肝伴黑松露汁、火焰壽司、和牛刺身及燕窩蛋白梳乎厘等美食，每位更可獲贈一份黑松露芝士野菌焗龍蝦。

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8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【6】荃灣西如心酒店 —— 送蛋糕、啤酒、蝴蝶酥

酒店的自助午餐及自助晚餐可任食冰鎮海鮮及刺身﹑即煮麵檔、特色冷盤及熱葷、甜品及雪糕等美食。每位爸爸於父親節正日歎自助餐，可免費獲贈朱古力咖啡蛋糕一個及精選啤酒一杯，4人同行更可獲贈蝴蝶酥一盒。

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Café Circles 地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓 電話：2280 2868

【7】九龍酒店 —— 7折任食鹿兒島和牛

酒店推出和牛及燕窩主題自助晚餐，任食岩鹽烤鹿兒島和牛、火炙和牛壽司、和牛他他、燕窩煙三文魚鴨肝凍批、燕窩蟹肉蒸蛋白等美食。另外還有生蠔、蟹腳等凍海鮮，甜品則有流心朱古力熱香餅、朱古力心太軟、焦糖牛奶芝士蛋糕等。

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倚窗閣 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓 電話：2734 3803

【8】城景國際 —— 6折起歎海鮮

酒店推出6折自助午餐優惠，任食海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼及多款甜品。如果想食豪一點，可以選擇以龍蝦及花膠為主題的自助晚餐，任食生蠔、鱈場蟹腳、花膠培根豚肉海膽黃醬焗生蠔、黃金香蒜炒龍蝦鉗、黑松露海膽花膠燉蛋等美食。每位更可獲贈「花膠海膽醬焗波士頓龍蝦」一份，父親節周末食Buffet的話，每位爸爸更可額外獲贈Cupcake禮盒。

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City Café 地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287 / 5483 0307（Whatsapp）

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😋同場加映1：全港米線10強附配料推介😋

Facebook「香港米線關注組」至今已擁有超過10萬名粉絲，更有不少人表示自從加入了這個群組後，經常癮起去食米線！谷友影響力強大，至今熱捧多間小店，各區名店經常大排長龍。記者精選了網民推介必嗌的配料和湯底，更附上去前必睇的注意事項，讓大家朝聖前準備充足！想知港島第一是哪間？立即按圖睇全港10間必食米線😍👇👇

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😍同場加映2：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

佐敦最近新開一間燒肉店，佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎 地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓 電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)

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