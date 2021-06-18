撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-06-18 13:03

【飲食熱話 / 譚仔雲南米線】有網民於Facebook群組「香港米線關注組」分享了食譚仔雲南米線的中伏經歷，指自己光顧粉嶺囍逸分店買外賣米線，怎料食到最後竟然咬到不明來歷的紙巾！

有網民光顧譚仔雲南米線粉嶺囍逸分店的外賣，米線食到最後竟然發現有不明來歷的紙巾！（Facebook @ 「香港米線關注組」截圖）

從事主上載的相片可見，那張不明來歷的紙巾吸滿湯汁後，與腐皮真的有9成9相似，幾可亂真。她還上載了一條31秒的影片，片中可見，她用筷子試圖扒開，但一直失敗，引來網民搞笑留言「浸咗咁耐都無散，應該係tempo?」想知詳細事發經過及網民睇法，立即按圖睇睇🤮👇👇

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🤮同場加映1：荃灣譚仔三哥米線驚現煙頭！🤮

譚仔三哥早前亦發生衛生爭議，有網民透過外賣平台foodpanda光顧荃灣麗城花園分店叫米線，怎料食到最後竟然咬到煙頭！事主認為發生這樣的事實在太離譜、太嘔心，「疫情時期，衛生是最基本的事情，我無法接受」。想知詳細事發經過及網民點睇，立即按圖睇睇🤮👇👇

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😍同場加映2：OAD 2021亞洲最佳餐廳Top 75😍

全球餐廳評鑒網站OAD（Opinionated About Dining）每年都會公佈歐美、日本及亞洲的最佳餐廳。日前OAD揭曉了2021最佳亞洲餐廳排行榜，記者帶大家睇睇Casual名單，香港共有37間餐廳上榜，包括人氣麵包店Bakehouse、米芝蓮船麵Samsen等、澳洲牛奶公司等，排名最高的一間更高居第8位！立即按圖睇睇香港有哪些餐廳入選😋👇👇