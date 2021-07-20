【網絡熱話 / 打卡美食】最近有網民在連登討論區開帖，討論有甚麼是「呃港女錢的食物」，引起網民熱烈回應，大部分都是「得個樣」、又貴又不抵食，女生們喜歡都是因為賣相精緻，可以用來打卡「呃Like」。《香港01》飲食頻道記者精選了最多人討論的5樣，當中有樣網民控訴只是一堆平價食材的大雜燴！



【1】All Day Breakfast

大批網民認為全日早餐只是茄汁豆、煙肉、腸仔、炒蛋的大雜燴，「啲材料勁cheap，大快活早餐都食到」，但Cafe砌到靚一靚就賣$100以上，根本不值，受歡迎的原因純粹只是因為夠「IG-able」。有網民補充，其實值得與否視乎餐廳用甚麼食材，「有啲真係夠膽死收百幾蚊碟畀啲垃圾食材你」。

（Ka Long Li/Unsplash）

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😍同場加映1：女生必選7大口罩最平$1.7個😍

Pokémon口罩早前推出時極受歡迎，最近再度推出共多達16個款式，包括小智版甲賀忍蛙、百變怪、波加曼、耿鬼及果然翁等，有部份款式更會同時出現進化版角色。同時便利店7-Eleven更可以預購迪士尼官方推出的口罩，當中三眼仔款式可愛度爆燈。7款口罩中，有兩款是質地舒適的牛油紙底，想知邊度買到，立即按圖睇睇7款女生必買的靚靚口罩推介😍👇👇

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😋同場加映2：任食火鍋油尖旺5間$300內推介😋

任食火鍋放題｜港人一年四季都愛打邊爐，而旺角、尖沙咀是聚會的熱門地點，一於等《香港01》飲食記者精選5間油尖旺區人氣任食火鍋，包括味火鍋、JK Brothers、一鍋堂、天下糧倉牛肉火鍋及點鍋。



（文章內提及的食物款式、價錢，以發稿日期為準，價錢未包括加一服務費）



【1】味火鍋 —— 送雞煲、巨型海鮮拼盤

小店開業不久，地下是酒吧，提供生啤、紅白餐酒、雞尾酒等，一樓則是火鍋用餐區，提供任食火鍋。共有10款湯底選擇，例如藥膳醉雞鍋、大排檔豬骨鍋等。打邊爐前可選擇歎半隻芝士焗波士頓龍蝦或雞煲，另外更送美國安格斯牛肉拼盤及巨型海鮮拼盤，還有多款任點配料！

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味火鍋

地址：尖沙咀亞士厘道12-14號雅仕洋樓地下D號舖及1樓

電話：2892 2822 / 5566 4453



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