中環新打卡秘點！日系美學配炭燒琵琶龍蝦　激罕視覺味覺滿分餐廳

撰文：林穎嵐
出版：更新：

中環內有唔少打卡餐廳，唔同風格應有盡有，但部份好睇唔好食。今次《大食家》帶大家去中環一家近月新開嘅日系餐廳CENSU，美食同美景俱備，即刻點擊睇片！

01 Video
OTT
01‌ ‌Video‌ ‌OTT
飲食-中環
發表評論...