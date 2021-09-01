【電子消費券 / $5000消費劵 / 持續更新】9月1日開始，書面登記及次輪電子登記的市民可以領取首期2000元電子消費券，不少超市百貨在9月再次加推新一輪消費券優惠！《香港01》食玩買頻道記者整理了6間在9月也有推出消費券優惠的超市百貨，包括百佳超級市場、惠康超級市場、屈臣氏、萬寧、IKEA以及實惠，即睇下文睇哪間超市百貨最多優惠！



書面登記及次輪電子登記的市民可以領取首期2000元電子消費券。（資料圖片）

9月1日開始，書面登記及次輪電子登記的市民可以透過八達通領取首期2000元電子消費券，6間超市百貨在9月加推更多消費券優惠。😍😍實惠買傢俬最多減$6750？立即按圖睇睇6大超市百貨優惠👇👇

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【1】百佳 —— 購買禮券滿$500送$50

百佳於9月再推出消費券優惠，即日起至9月12日，用消費券購買禮券或電子禮券滿$500，可獲$50優惠券。每次消費只換購使用1張$50優惠券，可於下次於門市消費滿$150或以上時使用，不過優惠券有限期只到2021年9月30日，大家在換購後要儘快使用。

百佳超級市場 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ❌

Tap & Go：✔️



【2】惠康 —— 買$1000現金券送$50

惠康推出新一輪消費券優惠，即日起至9月30日，用任何消費券支付工具，可獲$50優惠券；買$500現金券也可獲$20優惠券。優惠券不設最低消費要求，可於下次於門市消費時使用，每次只限使用1張。有效期只到2021年10月31日，大家要留意使用期限。

惠康超級市場 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【3】屈臣氏 —— 消費滿$600減$72

屈臣氏推出9月Alipay HK消費券優惠。即日起至9月30日，用Alipay HK於屈臣氏門市消費滿$600，可減$72；消費滿$300都可減$30。另外，即日起至9月30日，用Alipay HK於屈臣氏網店買滿$300，可減$36。

屈臣氏 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ❌

Tap & Go：✔️



【4】萬寧 —— $300優惠券

萬寧早前加推消費券優惠，即日起至12月31日，透過Alipay HK 使用消費券即可獲4張買滿$388減$50優惠券於門市使用。不過每次只可以使用一張。另外，網店有限定優惠，即日起至12月31日，用Alipay HK消費可獲1張買滿$688減$100優惠券。

萬寧 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



【5】IKEA —— 買$2000送 $200

IKEA推出消費券優惠，即日起至9月30日逢星期二及四於IKEA門市使用Tap & Go或八達通電子消費購物滿$2000，送1張$200現金券，於下次消費時使用。現金券數量有限，送完即止，大家要儘快換購。現金券需於IKEA門市消費滿$200才能使用，有效日期至2021年12月31日，大家在換購後要儘快使用。

IKEA 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：❌

WeChat Pay HK: ❌

Tap & Go：✔️



【6】Pricerite 實惠 —— 買滿$2000減$450

即日起至9月6日，在傢俬部購物每買滿$2000減$450，最高可減$6,750，在家品部買滿$100送$130家品現金券。另外，即日起至9月30日，在傢俬部購物使用WeChat Pay HK，每買滿$1000減$150，在家品部每買滿$100減$15。使用Alipay HK、八達通、Tap & Go買傢俬都可享買滿$1000減$100，在家品部每買滿$100減$10。

Pricerite 實惠 接受支付方式：



八達通：✔️

Alipay HK：✔️

WeChat Pay HK: ✔️

Tap & Go：✔️



各大超市百貨的消費券優惠都有有限日期，大家要在優惠期間儘快換購。

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