藍染｜日本藍材料原本係咁用！玩轉藍染工作坊探索傳統手藝

東京奧運剛剛過去，市民除了從另一個角度了解日本人在疫情下用心服務之外，亦從中認識日本的傳統文化，而今屆東京奧運的標誌就是傳統藍染技術之一。有說日本的藍染技術是由中國傳入，經過多年的發展，日本的藍染已自成一派，更成為國民其中一種引以為傲的文化之一。



今屆東京奧運的標誌，其概念就是源自於日本的藍染技術。創作圖案的野老朝雄特意選擇了日本藍染所呈現的靛藍為主色，並畫有左右同等數量的矩形，線穿過每個矩形的中心指向圓的中心，藉此向1964年東京奧運的設計師致敬，並且向後人交出「承接」的寄望。（官方圖片）

藍染技術由江戶時代一直流傳至今，有說藍染的原材料「蓼藍」，由中國傳至日本時，主要的用途在於治療方面，有退燒、止痛的作用，後來卻發現染色後的布匹更堅韌，而且有防蟲、不易燃、保暖性佳的優點，因此逐漸把「蓼藍」用於染布中。在日本大河劇中，就會發現古代日本的消防員，身上都會穿上藍色的短外套。

豈止「青出於藍」 咁簡單！

於《荀子．勸學》：「青，取之於藍，而青於藍。」青色就是從藍色提煉而成，不過日本更把「藍」玩得爐火純青。日本的染坊可根據染色方法及狀況，展現出48種藍色，包括藍白、淺藍、藍綠、青白等，合稱「藍四十八色」。在明治時期，有外國人首次造訪日本，對當地城鎮到底充滿藍色的畫面感到驚訝，後來更被稱為「日本藍」。事實上，日本對藍色情有獨鍾，由日足國家隊的藍色隊服，到東京奧運的標誌，都是以「日本藍」為主色。

日本的藍染技術後來傳到台灣。（ViuTV截圖）

工序繁複藍染傳統或會失傳

時至今日，日本的藍染技術逐漸失傳，除了因為原材料蓼藍的種植數量逐年減少之外，而且傳統藍染所花的時間長，工序亦十分繁複，相較之下新合成的藍色化學藥品上色更快，適合大量生產。為了避免傳統工藝失傳，近年已經有不少人學習傳統藍染，嘗試把技術一直傳承下去。

日本藍是很多日本人心目中的精神象徵。（ViuTV截圖）

以本地種植的木藍製作靛藍染料

想學習藍染，又豈需要親身飛到日本，「種學織文」是個為期一年的實驗，藉與農夫、染匠及志同道合「種子隊」成員合作，以本地種植的木藍製作靛藍染料。藝術家郝立仁會與參加者一同繪畫簡單圖案，再以蠟防藍染的技巧將圖案製作成獨一無二的風呂敷。**立即登入「01空間」了解工作坊及購票詳情**

製作獨一無二的藍染袋子

親自製作的藍染圖案不單獨一無二，更可以展現本土特色。由CHAT六廠紡織文化藝術館主辦的靛藍染工作坊，會由藍染藝術家張德儀的帶領下，親手染製由本地設計師UUendy Lau創作的香港植物圖案。參加者可用上CHAT六廠自家製的天然靛泥，並選取三款植物圖案中的一款來染製獨一無二的藍染袋子！進行藍染前，參加者將可以挑選自己喜歡的顏色配搭製造出類似蠟防藍染的效果，更可嘗試不同染色技巧以創作出獨特的圖案。**立即登上「01空間」了解詳情**