7-Eleven推PayMe優惠！買滿$10即時回贈$3　附使用攻略

【PayMe 7-Eleven 優惠】現在於7-Eleven可以使用PayMe付款，最近推出超抵優惠，買滿$10即時回贈$3優惠！想知優惠到幾時？有甚麼消費詳情？即睇下文啦！



7-Eleven與PayMe推出消費$10即時回贈$3優惠。（FB @ 7-Eleven Hong Kong）

最近PayMe正式登陸7-Eleven，更與PayMe推出獨家優惠，即日起至10月31日，在7-Eleven使用PayMe消費$10，就即時回贈$3，於推廣期內每人每日只限獲享優惠一次。

使用方法

在7-Eleven付款時，先在PayMe應用程式主頁按「P」制或右上的掃瞄條碼制，按「向商戶付款」再向店員出示條碼，並支付全數，交易後，PayMe會即時將回贈金額存入PayMe帳戶。

👇👇👇點圖睇使用方法👇👇👇

不過，優惠不包括購買報紙、雜誌、香煙及其他服務項目，如網上遊戲產品（商戶推廣的特定產品除外）、換購商品、現金券、禮品券、預付卡、電子錢包增值等等。優惠名額有限，先到先得。

💰同場加映：10大超市百貨第二期消費券優惠💰

消費券第二期已於10月1日發放，不少超市百貨都趁機加碼推出消費券優惠。記者整理了10大超市百貨消費券優惠，包括百佳超級市場、惠康超級市場、萬寧、屈臣氏、一田百貨、Aeon、日本城、IKEA、誠品香港、city'super。👇👇👇即睇下文睇哪間超市百貨最多消費券優惠！👇👇👇

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一田百貨推出消費券優惠，即日起每日累積消費滿$2000，即送$1000優惠券，或者購買一田現金禮券每滿$1000，可換領$120超市現金優惠券。

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