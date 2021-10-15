【雪糕優惠 / 7-Eleven便利店】7-11便利店推出期間限定雪糕優惠，於指定日期購買5支雀巢甜筒可享優惠價，各位雪糕迷是時候補充家中庫存！



（Facebook @ 7-Eleven Hong Kong）

7-Eleven推出超抵限時雪糕優惠，由10月14日早上7時起至10月17日，一連4日買雀巢甜筒，可享優惠價$33/5支。優惠適用於各款口味，包括法式焦糖燉蛋、薄荷朱古力、棉花糖蘋果味夢幻彩Cone、呍呢拿、朱古力、芒果、香芋等。

（Facebook @ 7-Eleven Hong Kong）

現時7仔更推出PayMe付款優惠，單一消費滿$10或以上，可即時回贈$3。換言之，今次購買雪糕使用PayMe付款，$30就可以歎到5支甜筒，平均每支只需$6，超抵食！

😍同場加映：10月生日優惠12大餐廳免費食！😍

【生日優惠 / 飲食優惠 / 10月生日】各位10月生日的壽星有著數！《香港01》飲食頻道記者搜羅了12間餐廳的10月生日優惠，通通都可以免費食，壽星免費可以任食龍蝦、焗蠔、長腳蟹、鱈場蟹腳、燕窩、鮑魚等等，同行朋友都有折扣。踏入10月，又到燒烤的季節，連BBQ也有生日優惠！而且在國慶及重陽節假期都可以使用優惠，非常抵食！即睇下文，mark低心水餐廳啦！



（下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）



【1】半島酒店大堂茶座：壽星免費，再送蛋糕

半島酒店的大堂茶座被譽為香港最優雅的茶聚地點之一，最近推出非常吸引的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日當日惠顧三道菜西式晚餐，指定人數同行，其中一位有機會免費享餐，再送蛋糕！而且國慶及重陽節假期都可以使用10月生日優惠。🍰🍰按圖看「大堂茶座」晚餐收費詳情及注意事項👇👇👇

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香港半島酒店 大堂茶座 The Lobby



地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂



電話：2696 6772／2696 6693



有間BBQ場生日可以免費任食燒烤，立即觀看全文👉👉👉10月生日優惠12大餐廳免費食！BBQ免費/如心自助餐買一送一送鮑魚