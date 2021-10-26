【聖誕好去處2021】今年聖誕人氣繪本角色miffy即將登陸旺角MOKO！最搶眼的一定是3米高miffy！而「miffy 北歐冬雪藝術村」的聖誕裝飾將以北歐簡約的水彩格調打造，共有5大必影打卡位。



miffy北歐聖誕村5大打卡位！最吸引是3米高miffy

旺角新世紀廣場MOKO將聯乘miffy打造可愛夢幻的聖誕裝飾，集合5大打卡位，包括3米高的miffy、巨形miffy坐椅、Boris堆砌雪人、穿著滑雪裝備的miffy等，Uncle Pilot也是一大打卡位，大家可以站入熱氣球中影相，可愛又打卡able！還有miffy車站，可以坐在椅上跟Melanie等車。

miffy與一眾好友將出現在商場中庭、L1及L4樓層，各位粉絲到時記得去打卡！

miffy北歐冬日精品市集

另外miffy將聯乘潮流家品店HOMELESS，在商場舉辦「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」，供應多款聯乘精品，當中包括一系列家品用具、公仔、裝飾品、口罩等。

MOKO全新戶外兒童遊樂場！佔地近18,000呎

除了miffy聖誕裝飾外，商場3樓還有一個佔地近18,000呎的戶外兒童遊樂場「MOKO 動樂園！」，共分為4個區域，當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、多條山丘及山洞探索隧道及６組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米！休憩區更全面配備流動裝置充電設施及飲水機，十分方便。

「MOKO聖誕別注miffy x HOMELESS 北歐冬日精品市集」

地點：MOKO MTR樓層 中庭

開放日期：2021年12月4日至2022年1月2日

開放時間：上午11時至晚上9時



MOKO 新世紀廣場「miffy 北歐冬雪藝術村」

地點：MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

開放日期：2021年11月4日至2022年1月2日

開放時間：上午10時至晚上10時

