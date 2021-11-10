大閘蟹2021｜揀靚大閘蟹要睇5個部位　嚐大師巧手9道菜蟹宴$468起

秋風起，又到食大閘蟹的季節。俗語有云：九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天。每逢農曆十月，是大閘蟹最當造的月份。疫情持續下，不少市民一早已習慣網上購物，近月社交平台上仍充斥售賣大閘蟹的帖文，但當中也有不少市民懷疑「中伏」，未獲發貨、或大閘蟹品質「貨不對辦」等情況不時發生。食環署表示，在網上售賣大閘蟹，同樣要在網頁或社交平台當眼處張貼本港衛生署的有效證書其號碼以茲識別，否則不符合規格。若想貨真價實避免受騙，市民或可到各大中菜餐廳，品嚐由名廚主理的豐盛蟹宴。



農曆十月是大閘蟹最當造的季節。(資料圖片)

揀蟹小貼士：別執著陽澄湖大閘蟹

購買大閘蟹時，必須小心選擇，雖然網上消費方便，但光顧老字號店舖還是較安心，例如新三陽、老三陽等仍具一定吸引力。儘管價格相對偏貴，但老店卻有自己一套監察系統，確保貨源供應穩定，質素亦較有保證。

按圖看揀新鮮靚大閘蟹的5大要點：

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陽澄湖每年的產量約有20億，需供應全中國所有地方及城市，因此每年都有不少假冒「陽澄湖大閘蟹」流出市面。事實上，除了陽澄湖，內地江蘇亦有出產大閘蟹，加上養殖技術，貨量相對較多及穩定，因此市民毋須太過執著源產地。

食環署提醒，無論是實體店抑或網店，都需要獲得許可證才能夠售賣大閘蟹。（資料圖片）

海雲天完美「蟹」逅 5両重大閘蟹9道菜式

網上購物貨不對辦的事情時有發生，防不勝防，最有效的解決辦法，莫過於到有信譽的中餐廳，品嚐由廚師精挑的大閘蟹盛宴。海雲天一年一度的人氣蟹宴再次回歸，炮製以清水大閘蟹入饌的9道人氣菜式，其中他們選用了約5両重的江蘇大閘蟹，蟹肉嫰滑且蟹膏甘香，另有雙色蟹粉小籠包、古法蟹粉芙蓉撈麵，及其他特色美食，保證愛蟹之人食指大動。**詳情即上「01空間」了解更多及訂位**

按圖看「海雲天人氣蟹宴」詳情：

海雲天人氣蟹宴（２人用）

價用：$936（到「01空間」可用「01積分」以半價$468換購）

地址：紅磡九龍海逸君綽酒店二樓海雲天

供應時間：11:00 - 15:00 或 18:00 - 21:00

點心放題 60多款美食小童半價優惠

蟹宴之外，海雲天亦推出五星級點心放題，60多款點心美食任食90分鐘。凡兩位成人惠顧點心放題，同行一位小童則可享用半價優惠，低至$94便能盡情享受美食，與小孩共享親子時光。**詳情即上「01空間」了解更多及訂位**

按圖看「海雲天五星級點心放題」詳情：

海雲天五星級點心放題

90分鐘點心放題：成人 - $336起｜小童 - $94起

120分鐘點心放題：成人- $436起 ｜小童 - $109起

（到「01空間」可用「01積分」以半價換購）

龍逸軒《八道菜蟹宴》 矜貴傳統美食

龍逸軒的廚師，以巧手推出全新一系列中式美食及宴會菜式，並以大閘蟹入饌，推出《八道菜蟹宴》，以最地道、矜貴的美食，展現中國傳統餐飲的精粹，包括鮮蟹粉小籠包、翡翠蟹肉帶子豆腐羹、蟹粉蝦球伴脆鍋巴、咖喱蟹粉炒絲苗等，一次過讓食客品嚐大閘蟹最鮮味的部分。**詳情即上「01空間」了解更多及訂位**

*按圖看「龍逸軒八道菜蟹宴」詳情：

中菜廳龍逸軒名廚推介《八道菜蟹宴》大閘蟹套餐

2人用：$1,672｜4人用：$3,344｜6人用：$5,016

地址：尖沙咀九龍酒店2樓龍逸軒

（到「01空間」可用「01積分」以半價換購）

同場加映：香港朗廷酒店 超級海鮮聯盟自助餐優惠

不少香港人都喜歡食自助餐，愛它款式多多，琳琅滿目。The Food Gallery自助餐亦呈獻多款時令海鮮、惹味燒烤、輕盈美食、亞洲美饌及誘人甜品，為一眾食客帶來驚喜，包括精選推介加拿大青口、太平洋大蝦、澳洲龍蝦仔、冰島翡翠螺、烤焗澳洲香草西冷、慢煮豬腩卷等，而自助晚餐更有炭烤新西蘭羊架、北京烤鴨、脆皮乳豬、清蒸青斑、蒜蓉粉絲蒸扇貝等，豐富美饌滿足食客的味蕾。**詳情即上「01空間」了解及訂位**

按圖看「The Food Gallery超級海鮮聯盟自助餐」詳情：

香港朗廷酒店超級海鮮聯盟自助餐優惠

自助午餐：星期一至四 - $350起｜星期六及日 - $390起

自助晚餐：星期一至四 - $660起｜星期六及日 - $700起

地址：尖沙咀朗廷酒店The Food Gallery

（到「01空間」可用「01積分」以半價換購）

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