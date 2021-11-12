表白攻略｜表白勝地3大推介　自製小禮物皮革玫瑰耳環脫單零失敗

聖誕節下個月便到，相信不少單身狗都想趁這個愛意濃濃的節日，與心儀對象表白「出pool」。記者現推介香港3個表白勝地，讓你在美景之下向對方訴說心意，若能再送上一份自製小禮物，定必能打動對方，成功率大增。但什麼小禮物既特別又有心思？不妨參考以下介紹的工作坊。



想在聖誕節前脫單？就要「做足功課」，選定表白的地方！

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香港雖然有不少美景，不過每逢假日都逼滿市民，怕尷尬受不了別人眼光的話或會白白錯失了表白的機會。以下精選了3個地方，平日人流不多，環境優美。

1.下白泥 「天空之鏡」前表白

下白泥的日落屬全港數一數二的美景，雖然每逢假日都有不少人專程到下白泥拍照打卡，不過平日的人流相對較少。每逢潮漲潮退，下白泥更會出現一大片的水漥，日落時正可反映天上的晚霞，在「天空之鏡」前表白，成功在望。

交通：於元朗泰豐街乘搭33號小巴前往，或於天水圍鐵路站轉乘的士

按下圖看下白泥有多美？

2.山頂公園 幽靜秘密花園婚照取景

被譽為「秘密花園」的山頂公園，原本是香港總督山頂別墅，戰後被重新規劃為公園。於1995年被列為法定古蹟的山頂公園，保留不少具有歐陸色彩的建築，包括了舊總督別墅守衞宿舍，還有旁邊的古老石造磐梯、被綠色藤蔓攀繞的石柱和牆面，驟眼看似歐洲庭園。山頂公園附近的柯士甸山遊樂場，也是熱門表白勝地，英國維多利亞時代設計的涼亭、噴水池和紅磚牆，更吸引不少準新人到此拍攝結婚照。

交通：於中環交易廣場乘坐城巴15號至山頂，再經柯士甸山道前往山頂公園

按圖看山頂公園有多美？

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3.迪欣湖活動中心 「美人樹下」表心迹

鄰近香港迪士尼樂園的迪欣湖活動中心，是全港最大的人造湖。平日都有不少人在迪欣湖內野餐、踏單車。優美的環境吸引了不少準新人在場拍攝婚照。不過，論迪欣湖最佳表白地方，一定非「美人樹下」莫屬。每逢11月，美人樹都會開滿粉紅色的花朵，美絕全場，男生在樹下表白，相信能為心儀對象留下美好的回憶。

交通：於香港迪士尼樂園度假區交通交匯處乘坐R8循環線

按圖看迪欣湖活動中心有多美？

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自製小禮物 脫單機會更高？



皮革櫻花耳環 精緻優雅

浪漫的氛圍加上真誠的表白，已成功了一大半，若然再送上自己親手製作的小禮物，相信對方必被感動，失敗的機會應該很微。現凡於「01空間」報讀皮藝工作坊，更可獲《01空間 – 1週年1+1優惠》，最高可減$200。

皮革飾物高貴優雅，又能展現個性，是向心儀對象送禮的好選擇。「皮革櫻花珍珠耳環手作班」由JK Collection舉辦，利用已塑形的皮革櫻花花瓣、花芯砌成優雅精緻的皮革櫻花，加上925純銀耳針，成為別樹一幟的皮革櫻花耳環。課程更會選用三粒淡粉紅色Swarovski水晶珍珠組合成花芯，更顯高貴典雅。

按圖看「皮革櫻花珍珠耳環手作班」詳情：

皮革花耳環手作班 「01空間」優惠價：一人票：$420 ｜二人票：$760

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皮革玫瑰花 永不凋謝的愛

雖然鮮花美麗而鮮艷，但會很快凋謝。若然能夠親手製作皮革「玫瑰花」，不單永不凋謝，玫瑰的花語更是熱戀，直接把心中的愛意表達出來吧。手作班房舉辦「皮革玫瑰花工作坊」，由剪裁至造型，只需數小時就可以製作出精美且獨一無二的玫瑰，親手為對方製造美麗的回憶。

按圖看「皮革玫瑰花工作坊」詳情：

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皮革玫瑰花工作坊 「01空間」優惠價：一人票：$520 ｜二人同行：$936

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皮革咭片盒 低調時尚風格

皮革咭片盒既代表了個人的身份，同時亦可展現時尚的個性。Hong Kong Make Centre舉辦的「手風琴/雙翼咭片套工作坊」，參加者可按個人風格，選擇原色、淺咖啡色或深咖啡色的牛皮，再將已剪裁、打孔的皮革加工及縫合，並配置金屬配件，只需要約2小時，就可以製造獨一無二的手風琴咭片套工作坊。

按圖看「手風琴/雙翼咭片套工作坊」詳情：

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手風琴/雙翼咭片套工作坊 「01空間」優惠價：$380

*由即日起至2021年12月31日期間，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，報名從速！**詳情即上「01空間」報名及了解更多**

皮革小手袋

Hong Kong Make Centre舉辦「皮製小手袋工作坊」，參加者可選用原色、淺咖啡色和深咖啡色的皮革，將已剪裁、打孔的皮革加工及縫合，再親手配置金屬配件，只需約1小時就可以親手質作皮製小手袋。

按圖看「皮製小手袋工作坊」詳情：

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皮製小手袋工作坊「01空間」優惠價：$580

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