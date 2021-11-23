UNIQLO、GU感謝祭一連15日！羽絨/外套等$79起 多款服飾有得平

UNIQLO感謝祭、GU感謝祭推出各種服裝優惠！UNIQLO及GU今次在11月中至12月頭，一連兩週推出限定優惠，多款冬季單品、熱賣服飾及卡通人物系列，均以限定優惠價格發售低至$79！



UNIQLO&、GU感謝祭一連15日 羽絨/外套等多款服飾$79起 送Disney+優惠

UNIQLO及GU將於11月26日至12月9日期間推出感謝祭，一連兩週推出限定優惠。優惠單品將會每週更新，有興趣就要留意實喇！

（圖片來源：UNIQLO、GU）

UNIQLO第一週優惠：超輕型羽絨/搖粒絨外套等多款冬季單品$79起！

UNIQLO首週優惠包括多款冬季必入手保暖衣物，趁天氣轉涼絕對必入手！優惠單品包括有男女裝超輕型羽絨背心及外套，價格由$249起（原價$299起）；男女裝搖粒絨外套減至$149（原價$199），童裝搖粒絨外套減至$79（原價$99）。

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另外，男女裝超彈性Skinny Fit牛仔褲及其他熱賣外套都有優惠，牛仔褲折後價格為$249（原價$299）；外套折後價格由$249起（原價$299），有興趣就萬勿錯過喇！

GU第一週優惠：精選外套及針織等多款單品$49起！

GU推出多款東京當季流行的針織衫、冷外套、背心外套等，多種不同剪裁設計，女裝折後價格由$149起（原價$179起）；男裝折後價格由$149起（原價$249起）。

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感謝祭購物申請Disney+有優惠！

UNQILO及GU推出感謝祭之餘，再額外送出好多優惠。在11月26日至12月2日期間，於UNIQLO消費滿$400，即可獲Disney+ 串流服務尊享優惠券，憑券於香港寬頻登記 Disney+，可送一年家居寬頻或 5G 流動通訊服務，每日每店名額限300個。

（圖片來源：Disney+）

GU則食正近日的Glamping熱潮，在在11月26日至12月2日期間，於GU消費滿$500，即可獲贈LED燈，數量有限，送完即止。

（圖片來源：GU）

UNIQLO及GU全新系列，價格由$49起！

優惠以外，UNIQLO及GU亦同步推出新商品，其中包括UNIQLO第二季Uniqlo and Mame Kurogouchi聯乘系列、Mickey Mouse聯乘系列，另外GU有《Pokemon》秋冬系列及全新東京時尚剪裁服飾，價格由$49起，詳情可瀏覽官網查詢。