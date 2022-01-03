外國小國出售領土低至$210 加錢可冊封歐洲貴族 任你揀做伯爵公爵

想做歐洲貴族的機會來喇！位於英國海岸附近的西蘭公國，歷年來透過出售領土牟利，價格居然低至$210，而且加錢就可以成為「歐洲貴族」，低至勳爵、高至伯爵、公爵，不同級別爵位任你揀。如果想留塊「祖地」給子子孫孫，就要了解清楚了！



外國小國出售領土低至$210！加錢可冊封貴族 任你揀做伯爵公爵

西蘭公國其實是一個海上堡疊，距離英國東岸有10公里，領土面積只有約5920呎，普遍被認為是是全世界最小的「國家」。雖然西蘭公國目前仍未被國際廣泛承認，但它既擁有自己的王室與國旗，亦發行貨幣及郵票，1995年時更制定國家憲法，且付諸實行。

最有趣的是，在西蘭公國的官網上，竟然可以付費買到貴族爵位，如爵士、伯爵、公爵等，價格會依照爵位高低而有所不同，其中最低級別的勳爵僅需29.99英鎊（約$316港元），並會附上個人頭銜證書，更可以19.99英鎊（約$210港元），分別購入西蘭領土及身份證等，同時亦西蘭憲法、國旗等紀念品出售，只需於官網輸入資料付費，即可購入。

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西蘭位於國際水域，據了解，第二次世界大戰期間，英國曾建造多個海上堡壘，其中「怒濤堡壘（HMS Fort Rough）」於1967年，被前英國陸軍少校Paddy Roy Bates所佔領且宣稱獨立成國，從此不再隸屬於英國，現時常住人口僅為20多人。世界之大無奇不有，大家若有興趣成為此國的貴族或國民，記得前往官網了解更多！