強制檢測名單｜餐廳食肆/交通工具強檢名單一文看清｜持續更新

【強制檢測名單｜餐廳食肆/交通工具】新冠病毒變種病毒株omicron在港爆發第五波疫情，不少餐廳及交通工具被列入須強制檢測地方名單。本文整合全港強制檢測餐廳食肆及公共交通工具名單，連鎖餐廳如唐宮小聚、南記粉麵都有上榜。如有在指定時段前往有關地點，須留意衞生署指引進行強制檢測，其餘市民可避免前往強制檢測名單地點。

延伸閱讀：防疫措施6大要點 晚市禁堂食、收緊人數 演唱會取消 公海遊停航

延伸閱讀：防疫措施｜17類處所關閉及安排一覽 迪士尼樂園/海洋公園｜持續更新

（資料圖片）

【最新公佈強制檢測名單｜食肆】（2022年1月6日公佈）

（資料圖片）

強制檢測名單｜食肆【1】金鑽名軒

地址：香港北角電氣道160號木蘭苑地下至2樓

指明期間及時段：2021年12月31日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜食肆【2】南記粉麵

地址：香港銅鑼灣糖街15-23號銅鑼灣中心地下1-2號鋪

指明期間及時段：2021年12月28日上午8時至上午10時、2021年12月30日上午8時至上午9時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月11日；2022年1月18日

強制檢測名單｜食肆【3】茶東西

地址：香港炮台山電器道183號友邦廣場地下3-4號鋪

指明期間及時段：2021年12月27日上午9時至上午10時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月15日

強制檢測名單｜食肆【4】南豐餐廳

地址：香港九龍石硤尾南山邨南山商場平台208-209號鋪

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【5】小蓉麵家

地址：香港九龍太子界限街38L金華大樓地下

指明期間及時段：2021年12月29日下午3時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月10日；2022年1月17日

強制檢測名單｜食肆【6】稻香

地址：香港九龍石硤尾石硤尾邨美禧樓地下106號鋪

指明期間及時段：2021年12月25日上午11時至下午4時、2021年12月28日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月16日

強制檢測名單｜食肆【7】鍋貼大王

地址：香港北角英皇道125-133號月明樓地下A號鋪君戶

指明期間及時段：2022年1月4日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜食肆【8】知粥嘗樂

地址：香港北角英皇道175號地下

指明期間及時段：2022年1月2日下午1時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月14日；2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【9】肯德基家鄉雞

地址：香港炮台山英皇道147-151號萬事昌大廈1樓

指明期間及時段：2022年1月1日下午2時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【10】翠苑餐廳

地址：香港九龍石硤尾南昌街美山樓42座2-5號地鋪

指明期間及時段：2022年1月2日上午9時至上午11時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【11】海港酒家

地址：香港新界將軍澳貿業路8號新都城中心1期2樓208號鋪

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【12】百匯軒

地址：香港北角電氣道169號康宏匯地下

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午3時

須進行檢測日期：022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【13】香港達人

地址：香港黃大仙正德街103號黃大仙中心南館L1樓

指明期間及時段：2022年1月2日下午2時至下午3時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月9日；2022年1月14日、2022年1月21日

強制檢測名單｜食肆【14】烏龍小廚

地址：香港天后威非路道3-9號金都洋樓地下5B號鋪

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午11時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜食肆【15】唐宮小聚

地址：香港中環皇后大道中139號 The L. Place 2樓

指明期間及時段：2021年12月27日下午6時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月15日

【最新公佈強制檢測名單｜公共交通工具】（2022年1月6日公佈）

（資料圖片）

強制檢測名單｜公共交通工具【1】23號新巴

指明公共交通工具：由北角碼頭開出往蒲飛路路線號碼23的新巴

指明期間及時段：2022年1月1日上午11時至下午1時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【2】10號城巴

指明公共交通工具：由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2021年12月27日上午11時至下午1時、2022年1月1日下午2時至下午4時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【3】10號城巴

指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午7時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【4】10號城巴

指明公共交通工具：由北角碼頭開出往堅尼地城路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月4日上午6時至上午8時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜公共交通工具【5】10號城巴

指明公共交通工具：由堅尼地城開出往北角碼頭路線號碼10的城巴

指明期間及時段：2022年1月4日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜公共交通工具【6】41M專線小巴

指明公共交通工具：又一城開出往石硤尾路線號碼41M的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月2日上午5時至上午7時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【7】專線小巴2A

指明公共交通工具：又一城開出往黃埔花園路線號碼2A的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月1日中午12時至下午2時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年；2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月12日；2022年1月19日

強制檢測名單｜公共交通工具【8】專線小巴2A

指明公共交通工具：黃埔花園開出往又一城路線號碼2A的專線小巴

指明期間及時段：2022年1月1日下午6時至下午8時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月7日；2022年1月8日；2022年1月11日；2022年1月16日；2022年1月23日

強制檢測名單｜公共交通工具【9】巴士106

指明公共交通工具：由小西灣（藍灣半島）開出往黃大仙路線號碼106的巴士

指明期間及時段：2022年1月1日下午1時至下午5時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

強制檢測名單｜公共交通工具【10】巴士106

指明公共交通工具：由黃大仙開出往小西灣（藍灣半島）路線號碼106的巴士

指明期間及時段：2022年1月1日下午7時至下午9時

須進行檢測日期：2022年1月5日或2022年1月6日；2022年1月8日；2022年1月13日；2022年1月20日

（2022年1月5日公佈）【強制檢測名單｜食肆】

+ 4

（2022年1月5日公佈）【強制檢測名單｜公共交通工具】

（食物及衞生局強制檢測公告）

強制檢測須知

如果大家發現自己在指定時間去過以上地點，或收到「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知，要在社區檢測中心或流動採樣站或私營化驗所接受檢測。

在全港社區檢測中心為市民提供檢測服務，包括為須接受強制檢測的人士提供免費服務。社區檢測中心提供預約及即場登記服務，市民只需在24小時預約系統提供簡單的個人資料。中心會優先為已預約的市民提供服務。

檢測中心地址可查看政府公告刊憲。