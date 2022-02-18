林昌記魚蛋觀塘重開門市！必試秘製辣汁白魚蛋/手打燒賣/海鮮角

【觀塘美食】深水埗夜市起家的林昌記魚蛋宣布在觀塘重開門市！林昌記魚蛋多年來大受街坊歡迎，高峰期試過3日賣出超過100,000粒魚蛋。早前全線門市結業轉戰網店，不過最近林昌記就宣布在觀塘重開門市，以後又可以再去篤魚蛋、歎秘製醬汁和海鮮角！

林昌記近日在觀塘重開門市。（圖片來源：FB@Lam Cheong Kee Group 林昌記集團）

深水埗桂林夜市起家的「林昌記」向來以真材實料聞名，自2014年開業便大受街坊歡迎，高峰期曾創下3日賣出超過100,000粒魚蛋的記錄，門市開完一間又一間！不過近年受經濟環境影響，全線門市結業後轉戰網店，不少食客紛紛大呼可惜。最近，林昌記在觀塘重開門市，以後又可以親身去食魚蛋及歎多款招牌秘製醬汁了！

林昌記觀塘門市選址駿業街，距離地鐵站約為5至10分鐘路程，營業時間為星期一至六08:30-19:00，沿途亦有不少街邊小吃店，重現夜市小食風味，附近的打工仔和學生有口福了！

提到林昌記，必試招牌白魚蛋，老闆表示為了保留昔日懷舊風味，每粒魚蛋用上超過98%魚肉製成，粒粒彈牙！白魚蛋有3款口味，包括原味、香辣口味及咖喱口味，香辣汁及咖喱汁都是店家用秘方製成，重現當年深水埗夜市街坊最愛的味道！

除了白魚蛋外，手作海鮮角及燒賣都是林昌記的人氣小食。海鮮角和燒賣的餡料一樣，同樣用了幾款海鮮人手製作而成，包括海魚、八爪魚、墨魚等。手作海鮮角炸至金黃色，酥脆香口；而燒賣則採用傳統方式蒸製而成，入口比較軟糯。

除了招牌魚蛋和海鮮角，林昌記又供應多款小食、煎飯、炒麵等，包括黃金磚、炸雞翼、炸豬扒、蒸雞、咖喱飯、蟲草花冬菇雞湯、海魚粥、雞粥鴨翅、蝦子炒麵、自家製雞湯配台灣新竹米粉等。喜歡秘製醬汁的朋友，亦可以選購罐裝蝦子醬、香辣醬及急凍魚蛋等。

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林昌記魚蛋

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心1樓C號舖

電話：5116 8542

營業時間：08：30-19：00

*逢星期日休息。

