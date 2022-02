GU首推小新系列$39起！18款T恤/睡衣/袋 有小白/不理不理左衛門

GU即將推出蠟筆小新系列,最平$39起!GU以小新及多個主要角色包括小白、動感超人、不理不理左衛門等為主題,推出T恤、睡衣、手提袋、收納袋等共18款商品,全部都非常可愛!蠟筆小新的粉絲們絕對不要錯過!

GU蠟筆小新系列登場!18款超可愛T恤/睡衣/袋

日本人氣動漫《蠟筆小新》迎來30週年紀念,首次與GU推出聯乘系列,以小新、小白、不理不理左衛門、動感超人等多個大受歡迎的角色設計成不同商品!GU除了推出印有角色圖案的T恤、睡衣、襪子外,亦有手提袋和收納袋,全部多達18款商品!

圖片來源:GU

GU的小新系列包括多款印花T恤,大部分設計都以簡約為主,正面分別有小新、小白、不理不理左衛門圖案,背面就有「I'm a Superstar」、「Shiro is also my family」等字句。($99/件)

另一款寬身T恤就印有小新及其同學們組成的春日部防衛隊「KASUKABE BOUETAI」、小新最愛的動漫角色動感超人「ACTION KAMEN」以及手繪風的不理不理左衛門圖案等。($129/件)

GU推出的小新系列還有男女裝家居服,男裝上衣分別印有穿上睡衣及恐龍服的小新!至於女裝就有小新與小白、妮妮與兔子公仔共兩款短袖睡衣。 ($199/套)

其餘服飾配件如襪子、內褲及小毛巾,都加入小新或一眾角色的圖案,部分更採用充滿活力的設計和配色,連小新最愛吃的朱古力餅也融入到襪子設計! ($39/對)

想帶埋小新出街,亦可以考慮以下的幾何圖案手提袋!設計以小新常穿的睡衣為主題,正面印有小新圖案,另外亦有小白、不理不理左衛門兩個款式。($99/個)

女生最愛的小型收納袋亦非常可愛!共有小新、小白、Chocobi恐龍三款,其中小新收納袋使用了角色常穿的紅黃衣服作主色,小新迷必買!($79/個)

GU 《蠟筆小新》系列



發售日期:2022年3月4日

發售地點:全線分店