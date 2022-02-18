GU首推小新系列$39起！18款T恤/睡衣/袋 有小白/不理不理左衛門

GU即將推出蠟筆小新系列，最平$39起！GU以小新及多個主要角色包括小白、動感超人、不理不理左衛門等為主題，推出T恤、睡衣、手提袋、收納袋等共18款商品，全部都非常可愛！蠟筆小新的粉絲們絕對不要錯過！

GU蠟筆小新系列登場！18款超可愛T恤/睡衣/袋

日本人氣動漫《蠟筆小新》迎來30週年紀念，首次與GU推出聯乘系列，以小新、小白、不理不理左衛門、動感超人等多個大受歡迎的角色設計成不同商品！GU除了推出印有角色圖案的T恤、睡衣、襪子外，亦有手提袋和收納袋，全部多達18款商品！

圖片來源：GU

GU的小新系列包括多款印花T恤，大部分設計都以簡約為主，正面分別有小新、小白、不理不理左衛門圖案，背面就有「I'm a Superstar」、「Shiro is also my family」等字句。（$99／件）

另一款寬身T恤就印有小新及其同學們組成的春日部防衛隊「KASUKABE BOUETAI」、小新最愛的動漫角色動感超人「ACTION KAMEN」以及手繪風的不理不理左衛門圖案等。（$129／件）

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GU推出的小新系列還有男女裝家居服，男裝上衣分別印有穿上睡衣及恐龍服的小新！至於女裝就有小新與小白、妮妮與兔子公仔共兩款短袖睡衣。 （$199／套）

其餘服飾配件如襪子、內褲及小毛巾，都加入小新或一眾角色的圖案，部分更採用充滿活力的設計和配色，連小新最愛吃的朱古力餅也融入到襪子設計！ （$39／對）

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想帶埋小新出街，亦可以考慮以下的幾何圖案手提袋！設計以小新常穿的睡衣為主題，正面印有小新圖案，另外亦有小白、不理不理左衛門兩個款式。（$99／個）

女生最愛的小型收納袋亦非常可愛！共有小新、小白、Chocobi恐龍三款，其中小新收納袋使用了角色常穿的紅黃衣服作主色，小新迷必買！（$79／個）

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GU 《蠟筆小新》系列



發售日期：2022年3月4日

發售地點：全線分店

