尖沙咀開倉｜逾40品牌Outlet減價1折起 低至$106買CHLOE'/FURLA

【尖沙咀開倉】尖沙咀開倉TWIST Outlet減價優惠，數千款貨品減價低至1折發售，當中包括CHLOE'、FURLA、MARC JACOBS、TOD'S等，至少40個人氣品牌$106起，涵蓋多款大熱手袋、銀包及鞋履，平時不捨得入手的朋友們，記得趁優惠購入喇！

尖沙咀開倉｜尖沙咀Outlet逾40個品牌1折起 減價至$106起！CHLOE'/FURLA/TOD'S

TWIST最近又推出優惠！位於尖沙咀iSQUARE國際廣場店的TWIST分店，最新增設了尖沙咀開倉專區Outlet Zone，數千款名牌商品減價，包括逾40個人氣品牌包括CHLOE'、FURLA、GIVENCHY、JIMMY CHOO、KENZO、MARC JACOBS、MICHAEL MICHAEL KORS、MOSCHINO、TORY BURCH、TOD'S 等，減價低至1折就可以買到！

今次尖沙咀開倉Outlet減價涵蓋多款名牌熱賣手袋！其中人氣CHLOE'手袋減至$6,380（原價$15,950）、LOVE MOSCHINO氣質掛肩手袋減至$2,080（原價$5,200）， FURLA單肩手袋亦低至$810（原價$2,700）！

此外，尖沙咀開倉Outlet減價貨品亦包括多款名牌鞋履及服飾，其中ELVIO ZANON厚底涼鞋減至$800（原價$1,500）、MICHAEL MICHAEL KORS型格長褲$560（原價$2,800）；此外，Jack & Co飾物折後減至$106（原價$530）就可以買到，非常抵買！

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另一方面，TWIST全線手袋及配飾現正進行折上折優惠，由即日起至4月5日，貨品減價低至34折發售，包括更多大熱款式的手袋、銀包、服飾等，而會員於TWIST店舖或E-SHOP購買手袋或配飾貨品1件，可以享有額外85折，大家記得密切留意！

TWIST 尖沙咀開倉優惠詳情

推廣優惠：商品1折起

推廣日期：即日起

推廣地點：尖沙咀iSQUARE國際廣場店Outlet Zone



推廣優惠：會員優惠34折起

推廣日期：即日起至4月3日

推廣地點：全線TWIST店舖及E-SHOP

