【網購寵物】有港女疑計劃以批發價從內地引入寵物貓直送到港，並於Instagram轉售牟利，強調「我都要賺錢」，不過價錢一定平過香港，呼籲大家想好貓種並及早預訂，引起網民討論。有愛貓人士看不過眼，聲討：「唔好再禍害香港人同d動物啦！」

港女IG代購寵物貓 批發價內地直送到港 網民:好心唔好禍害寵物

有港女在社交媒體Instagram聲稱將從內地引入寵物貓，直送到港轉售牟利。就貓隻售價問題，她特意發文表示「（內地貓隻）運入相香港真係好貴，所以唔會平得誇張，但一定平過香港先」、「我都要賺錢，所以計埋運費再平畀你哋（買家）」。

該港女又在貼文呼籲各位可以想好寵物貓品種：「到時話我知，我幫你哋揀隻乖嘅靚嘅」，並指「想要黑色長毛貓都可以提早預訂」，再強調「我養咗成5隻貓，勁中2（鍾意）貓，所以絕對唔會為咗賺錢害啲貓，可以放心。」

翻查該帳號資料，暫未查看有從外地引入動物許可等聲明。有市民認為港女做法不恰當，繼而向Instagram帳號「香港貓舍黑名單」匿名投稿聲討。「香港貓舍黑名單」直指：「好心你返去就唔好再禍害香港人同d動物啦」，並引起愛護動物人士轉發貼文，掀起網民熱議。

（圖片來源：IG@Blacklist_Cattery）

參考漁農署資料，根據香港法例第139章《公眾衛生（動物及禽鳥）規例》及第421章《狂犬病規例》規定，任何人士必須先獲漁農署發出的特別許可證，方可由外地入口動物；另曾經到過中國內地的貓狗，持有人必須預先向漁農署申領入口許可證及預約檢疫設施，抵港後須送往漁農署動物管理中心接受四個月隔離檢疫。