戲院優惠｜4大戲院限時飲食優惠！送免費爆谷/$1汽水　附入場要求

【戲院優惠】社交距離措施第2階段放寬今日（19日）正式開始，看電影時終於可以歎爆谷！全港各大院線如MCL及英皇戲院等推出飲食優惠，包括$1汽水、$3爆谷、套餐8折等！各位戲迷記得把握機會，即睇優惠詳情！

（2022年5月19日更新）

戲院優惠｜4大戲院限時飲食優惠！送爆谷/$1汽水/8折套餐

由今日（19日）起，政府《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）開始第2階段放寬，可以在戲院放映院內飲食，重拾在戲院睇戲歎爆谷的滋味！不過，如果想邊睇戲邊食爆谷，記得先留意自己是否符合以下條件！

【1】進入戲院觀賞電影前，需量度體溫，使用酒精搓手液等消毒產品，以及配戴口罩（飲食時除外）。

【2】各戲院可設「可飲食場次」，此類場次內的觀眾可在電影放映期間飲食，而在非進食時需重新配戴口罩。

【3】「可飲食場次」內所有同埸觀眾，需至少完成接種3劑新冠肺炎疫苗。

【4】未完成至少3劑新冠肺炎疫苗接種的觀眾，不可進入「可飲食場次」。

【5】非「可飲食場次」的觀眾，亦需至少完成接種2劑新冠肺炎疫苗。



戲院優惠【1】MCL

MCL院線由即日起至6月20日推出「Welcome Back優惠3重奏」，設有3大飲食優惠，包括$3爆谷、$1汽水等，優惠詳情如下：

優惠【1.1】選購任何1款「安心一口」小食（$35），即可以$1換購「OOHA」汽水1支，每款小食可換購1次。「安心一口」小食款式包括芝士菠菜薯餅、冬蔭意式飯球、忌廉巴夫或朱古力忌廉巴夫。

優惠【1.2】憑即日戲票可以優惠價換購爆谷，每張戲票可選1款爆谷（細爆谷$3、中爆谷$6、大爆谷$9）。購買爆谷後，更可以即時用半價優惠加購杯裝汽水或支裝飲品。

優惠【1.3】MCL MAX 會員購買爆谷、杯裝汽水、指定小食及套餐均可獲得8折優惠。

戲院優惠【1】MCL

推廣日期：2022年5月19日至6月20日



戲院飲食優惠【2】英皇戲院

英皇戲院由即日起至6月30日，推出雙重飲食優惠，包括$1汽水、$1鬆餅等，優惠詳情如下：

【2.1】購買指定小食，即可以$1優惠換購細汽水1杯。（指定小食包括港式點心、爆谷雞粒、邪惡午餐肉、芝士醬薯條、黑松露醬薯條等）

【2.2】購買任何咖啡，加$1可以換購鬆餅1件。（此優惠只適用於時代廣場、荃灣荃新天地及將軍澳康城分院）

戲院優惠【2】英皇戲院

推廣日期：2022年5月19日至6月30日

*鬆餅優惠只適用於時代廣場、荃灣荃新天地及將軍澳康城分院。



戲院飲食優惠【3】Cine-Art House 影藝戲院

Cine-Art House 影藝戲院由即日起分別在2間分院推出合共5大戲院飲食優惠，包括戲票送汽水、送爆谷等，優惠詳情如下：

九龍城分院限定戲院飲食優惠：

【1】憑戲票可以優惠價$5，換購中汽水1杯。

【2】購買任何爆谷，即可免費獲贈鈿汽水1杯。

青衣城分院限定戲院飲食優惠：

【1】憑戲票可免費換領細爆谷1份。

【2】憑戲票可以優惠價$15，換購16安士汽水1杯。

【3】憑戲票可以優惠價8折，購買任何款式Combo套餐。

戲院優惠【3】Cine-Art House 影藝戲院

推廣日期：2022年5月19日至另行通知

*各分院優惠不同，以官方為準。



戲院飲食優惠【4】Cinema City

Cinema City由即日起繼續推出優惠，只要成為Cinema City院線的會員，即可以9折優惠購買小食部內的食物及飲品。同時，Cinema City會員亦可以9折優惠購買正價戲票及精品店的商品。

戲院優惠【4】Cinema City

推廣日期：2022年5月19日至另行通知。



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