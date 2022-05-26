父親節禮物｜手工錶皮卡包水管燈5大工作坊　DIY禮物向爸爸表敬意

父親節還有不足一個月就到，想向爸爸表達愛意，除了一頓豐盛的晚餐，一份親手製作的禮物也是一個好選擇。「01空間」精選了5個特色工作坊，讓子女藉此機會創作獨一無二的禮物表達心意，向爸爸說「我愛你」。



手捏陶瓷清酒瓶 與爸爸對酌

男人大都喜歡在飯後小酌兩杯，如果可以用上自己子女親手製作的小酒杯，相信會更溫馨。參加手捏陶瓷清酒套裝工作坊的學員會跟隨導師，學習手捏技巧和拉坯方法，在旁協助製作屬於自己的一套清酒套裝作品。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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按圖看手捏陶瓷清酒套裝工作坊作品：

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手捏陶瓷清酒套裝工作坊

「01空間」優惠價：$1,180（原價$1,200）



拼色皮革卡包 展現時尚一面

不少爸爸都喜歡設計精美的卡片套，平日常用之外，亦可以展現自己的個性，拼色三層卡包工作坊正好可讓學員挑選皮革顏色 、包邊，在導師的指導下加工及縫合皮革，成為爸爸心目中最獨一無二的隨身物。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看拼色三層卡包工作坊詳情

拼色三層卡包工作坊

「01空間」優惠價：$320（原價$350）



木製手工錶 刻上情深說話

若然父親喜歡手錶的話，可以參加木製手錶工作坊，木製的錶面，加上錶帶皮革、錶面顏色、指針等，都可以自由讓學員配襯，他們更可選擇在錶面或錶背上刻上字句，將講不出口的說話向爸爸表白。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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按圖看木製手錶工作坊

在親手製作的手表上刻上想對父親說的字句，憑著禮物表達自己的心意。（圖片由Hong Kong Make Centre提供）

木製手錶工作坊

「01空間」優惠價：$480起（原價$530起）



生態園藝盆景 點綴家居熱愛大自然

如果爸爸喜歡園藝的話，可以送上自製的青苔生態盆景！導師會引導學員以天然石材去構圖，再以鮮青苔建砌高山低谷，配上各種裝飾，成為具個性的藝術作品。盆景更自成一個生態圈，無需打理，為家居增添一點綠。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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青苔生態盆景工作坊

「01空間」優惠價：$342起（原價$380）



仿鐵製工業風水管燈 創意禮物適合型格爸爸

喜歡「工業風」設計風格的爸爸們，相信會很喜歡這座水管燈！學員會利用 PVC水管喉件，自由創作出外型獨特的水管燈，再經上色後模仿不同鐵製水管，加強厚重質感，為家居增添工業質感。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看工業風水管燈工作坊詳情：

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工業風水管燈工作坊

「01空間」優惠價：$460（原價$480）

