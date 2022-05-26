柳州螺螄粉專門店6月旺角開幕！主打柳州風味 網民：希望夠辣夠臭

【旺角美食】召喚所有螺螄粉迷！柳州風味的螺螄粉專門店「螺螄町」有傳於6月登陸旺角，主打柳州地道風味，更會推出炒螺螄粉等多款特色料理！消息公布後，不少網民都表示非常期待，紛紛留言許願想吃到的料理及配料等，更指「一定要夠臭夠辣！」有興趣的朋友即睇地址！

螺螄粉專門店6月登陸旺角！主打柳州風味 網民：要夠辣夠臭

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（ 資料圖片）

螺螄粉近年成為不少人的至愛，香港部份餐廳偶爾都可以見到螺螄粉的跡影。不過，有網民就認為很多餐廳的螺螄粉味道不正宗，吃得不夠過瘾！

最近，記者發現有間名為「螺螄町」的螺螄粉專門店，在「小紅書」應用程式上發文公布將會在旺角設立「螺螄粉專門店」，並於6月1日正式開幕，主打柳州風味螺螄粉。

（圖片來源：小紅書）

有網民見到消息後，紛紛留言表示好期待，又在帖文下許願想吃到的螺螄料理及配料，例如炒螺螄粉，鍋燒螺螄粉、螺螄粉火鍋、炸雞蛋、任食酸荀等，更有人希望螺螄粉「一定要夠臭、夠辣」！從店方回應中，亦可得知店內將供應部份網民的心頭好！

不過，記者嘗試在網絡上搜尋店名及餐廳資料，除地址外暫未發現有相關背景及資訊，或需要待開業後再確認。而位於天水圍的另一螺螄粉專門店則主打以桂林米粉為麵底的螺螄粉，烹調方式及風味與柳州夜市螺螄粉略為不同，喜愛螺螄粉的朋友不妨都試食一番！

螺螄粉是來自柳州夜市的特色小吃，配料大多為炸腐竹、青菜、酸荀、火耳絲、酸豆角、炸花生等，有人會再加入炸雞蛋、鴨腳、滷水蛋、豬腳等，味道又辣又酸，近年人氣極高。與此同時，有很多人無法接受螺螄粉發出的獨特「酸臭味」，喜好相當兩極！香港首間螺螄粉專門店開幕後，大家又有興趣去試食嗎？

螺螄町

地址：旺角通菜街華發大廈F舖

開幕日期：2022年6月1日

