本地卡通口罩品牌H-PLUS聯乘人氣卡通《百變小櫻》推出8款百變小櫻系列卡通口罩！小櫻主題口罩以少女粉色系為主，除了印有小櫻的百變造型，更有超可愛的基路仔登場，而且設計偏簡潔，適合日常使用，各位Fans記得留意預購詳情！

港產口罩新出8款百變小櫻口罩！超可愛基路仔/氣質印花襯衫必備

H-PLUS最新聯乘人氣卡通《百變小櫻》，推出8款「庫洛魔法使：透明牌篇」系列主題口罩，分別印有小櫻的百變造型以及基路仔的超可愛造型，全部以粉色系為設計主調，適合日常生活及工作時穿戴！

（圖片來源：H-PLUS）

提起百變小櫻，當然不少得小櫻施展魔法時工具！其中兩款口罩印有「變身鎖匙」和「魔法卡牌」，以湖水藍色及桃紅色口罩為主，假日出遊必備！（售價：$72/15片獨立包裝）

'Illustration Collection'系列則印有小櫻兩款經典造型，同樣以湖水藍色及桃紅色口罩為主。（售價：$72/15片獨立包裝）

人氣極高的基路仔主題口罩則以奶茶色及淡黃色為主調，適合於戶外活動使用，印有基路仔的肖像，超可愛！（售價：$72/15片獨立包裝）

此外，Classic Collection包裝刻有小櫻穿著經典校服圖案，口罩上刻有簡潔的星星月亮花紋，適合日常或工作場合使用。（售價：$138/30片獨立包裝）

由即日起，小櫻系列口罩可以於官方網站（https://hplushk.com/collections/cardcaptor-sakura）預訂，數量有限，各位Fans記得把握機會！

H-PLUS「庫洛魔法使：透明牌篇」系列主題口罩

規格：ASTM Level 3、BFE+ PFE+VFE>99%

尺寸：175mm x 95mm

