工展會2022｜工展會9月亞博舉行！4大展區+300攤位+$10入場掃貨

【工展會2022】第56屆工展會2022即將開鑼，由9月9日起一連4日於亞洲國際博覽館舉行，場內一共設4大展區、共300個攤位，提供不少娛樂項目，集購物、玩樂於一身，更推出多款購物優惠，即看工展會2022門票價格、地址及詳情。

工展會2022｜工展會9月亞博舉行！4大展區+約300攤位+$10入場掃貨

（圖片來源：工展會）

第56屆工展會2022將於9月9日至12日期間舉行，場內分別有4大展區，包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」及「服飾美容區」，匯聚眾多香港品牌和商戶，食品飲料、蔘茸海味、家電廚具及保健品多款商品一應俱全，更推出不少購物優惠推廣！

（圖片來源：工展會）

工展會2022亦會舉辦多項娛樂節目，豐富場內氣氛，讓入場人士享受一站式購物玩樂體驗。不過工展會最人氣的熟食區，未知會否因應疫情而受到影響，詳情有待工展會2022官方再作公布。

（圖片來源：工展會）

第56屆工展會2022

日期：2022年9月9至12日

時間：10am -7pm（最後一天至5:30pm）

地點：亞洲國際博覽館2號展館（東面入口）

票價：$10

官方網站：https://www.hkbpe.com.hk/