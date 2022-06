【鮮芋仙】人氣台式芋圓店鮮芋仙推新品喇!鮮芋仙最新5款夏季限定「盛夏芒果系列」甜品登場,其中包括超級芒果冰、迷你芒果白玉冰、芒果豆花椰奶西米飲等,款款都超多芒果勁吸引,有網民更搞笑地問許留山?

鮮芋仙5款限定芒果甜品!超級芒果冰/芒果白玉冰 網民:許留山?

踏入夏天是吃芒果的季節!芋圓店鮮芋仙最新將推出夏季限定的「盛夏芒果系列」甜品,當中包括有芒果冰沙如「超級芒果冰」、「迷你芒果白玉冰」;此外亦有芒果特製飲品如椰奶西米露、仙草凍等,絕對是芒果控至愛!

(圖片來源:鮮芋仙)

最新5款芒果甜品包括「超級芒果冰」($75),牛奶冰沙配上芒果醬,再加上滿滿的新鮮芒果肉以及雪糕,非常邪惡;「迷你芒果白玉冰」($48),牛奶冰沙配上白玉湯圓及雪糕,口感煙韌彈牙,同樣份量十足,最適合炎炎夏日消暑!

此外,「芒果豆花椰奶西米飲 」($38)將豆腐花融入新鮮芒果及超濃芒果醬,配上椰奶及粒粒西米,口感順滑;「芒果椰奶西米仙草凍」($38)則將椰奶搭配西米及仙草凍,加入大大粒芒果肉口感豐富;「芒果紫米椰奶西米露 」($38)就配有軟糯紫米及粒粒西米,口感煙韌,值得一試。

今次鮮芋仙推出芒果系列甜品,令不少網民回憶起以往主打芒果甜品、現已全線結業的許留山,許留山過往推出不少芒果名物如「芒椰奶西」、「多芒小丸子」等,深受食客喜愛,結業令人大感可惜。

現時鮮芋仙芒果甜品將於7月6日起於全線分店供應,有興趣記得不要錯過!

鮮芋仙 「盛夏芒果系列」甜品詳情

供應日期:7月6日起

供應地點:全線鮮芋仙分店



鮮芋仙 分店詳情

港島區

銅鑼灣登龍街 18 號 VPoint 地下一號舖



新界區

天水圍天華路 30 號 T Town South 地下 SG11 號舖 (將於 7 月初開幕)

屯門屯順街 1 號屯門市廣場 1 期 1 樓 Kiosk C

馬鞍山新港城中心(第四期)2 樓 2332-33 號舖

將軍澳坑口重華路 8 號東港城 1 樓 128A 號舖

大埔超級城 C 區 549-550 地舖

荃灣楊屋道 1 號荃新天地 1 期地下 G46 號舖

葵芳興芳路 223 號新都會廣場 2 樓 272-274 號



九龍區

尖沙咀厚福街 3 號華博商業大廈地下 2-3 號舖

紅磡黃埔天地美食坊(第八期)地下 1 號舖

深水埗深旺道二十八號 V Walk L2-16

旺角砵蘭街 244 號 MPM 文華商場 1 樓 B 舖

觀塘觀塘道 418 號創紀之城五期 apm C 層 C-41 號舖

新蒲崗太子道東 638 號 Mikiki 地下 G03C 號舖