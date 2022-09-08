Apple iPhone 14系列於蘋果秋季發佈會中正式現身，系列包括iPhone 14、iPhone 14 plus、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max四款機型，今一代獨有的紫色配色吸引不少人打算入手。但大家又知道不同地區的iPhone價格有差距，最貴賣逾$20,000，價格相距可高達兩倍嗎？

iPhone14全球發售價比較 平貴地區相差逾$7,000 價格差逾兩倍！

每逢Apple公佈iPhone新系列，網上都會流傳各地區的iPhone售價對比資料，就算是同款手機，亦可以出現極大的售價差距，今次iPhone 14系列亦毫不例外！

（圖片來源：Apple）

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iPhone 14 128GB 各地區售價

以iPhone 14 128GB為例，香港價格為6,899港元，較上年iPhone 13 128GB發售時高出100港元，為全球第5低價的發售地區。

參考各地區Apple官網，根據9月8日的匯率，其他國家價格換算為港元之後，在美國入手需要799美金（約6,272港元）依舊為全球最平的地區，其次是日本售119,800日元（約6,513港元）、加拿大售1,099加幣（約6,551港元）及中國售5,999人民幣（約6760港元），而土耳其則以30,999里拉（約13,347港元）的價格摘得全球最貴。部分地區價格：

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iPhone 14 128GB各地區售價：美國799美元（約6,272港元）；日本119,800日元（約6,513港元）；加拿大1,099加幣（約6,551港元）；中國大陸5,999（約6,760港元）；香港6,899港元；土耳其30,999里拉（約13,350港元）



iPhone 14 Pro 128GB 各地區售價

而iPhone 14 Pro 128GB則以日本地區（約8,144港元）的售價最平，香港則是排名全球第3低價的地區，與日本相差約450港元。

iPhone 14 Pro 128GB各地區售價：日本149,800日元（約8,144港元）；加拿大1,399加幣（約8,339港元）；香港8,599港元；美國1,099美金（約8,627港元）；韓國1,550,000韓元（約8,813港元）



iPhone 14 Plus 128GB 各地區售價

然而iPhone 14 Plus 128GB在香港地區（7,699港元）的售價則排全球第13位，價錢最低的前3個地區分別為日本（約6,513港元），泰國（約7,064港元）及台灣（約7,091港元）。

iPhone 14 Plus 128GB 各地區售價：日本119,800日元（約6,513港元）；泰國32,900泰銖（約7,064港元）；台灣27,900新台幣（約7,091港元）；韓國1,250,000韓元（約7,107港元）；新加坡1,299新元（約7,245港元）；香港7,699港元



iPhone 14 Pro Max 128GB 各地區售價

而在iPhone 14 Pro Max 128GB的全球不同地區的售價中，香港的售價是全球排名第4，比最平的美國地區貴約770港元。

iPhone 14 Pro Max128GB各地區售價：美國1,099（約8,627港元）；日本164,800日元（約8,959港元）；加拿大1,549加元（約9,233港元）；泰國44,900泰銖（約9,640港元）；台灣38,900新台幣（約9,887港元）；香港9,399港元



iPhone 14 Pro Max 1TB 各地區售價

而最高配置的iPhone 14 Pro Max 1TB，紐西蘭是最平價地區，僅需2,199紐幣（約12,551港元），土耳其以57,199里拉（約24,633港元）的價格貴絕全球。香港則是全球第5平的城市，發售價格為13,599港元，同上年iPhone 13 Pro Max 1TB的發售價相同。

iPhone 14 Pro Max 1TB 各地區售價：美國799美元（約6,272港元）；日本119,800日元（約6,513港元）；加拿大1,099加幣（約6,551港元）；中國大陸5,999（約6,760港元）；香港6,899港元；土耳其30,999里拉（約13,350港元）



放眼全球來看，土耳其各款iPhone的售價均為美國的兩倍有餘，差距非常之大。此外，不同地區之間的iPhone亦存在些許差異，例如美版iPhone支持毫米波，日韓版本拍照無法靜音，大陸版本不支持Facetime audio等功能，各位選擇入手國家/地區之前要考慮清楚喇！