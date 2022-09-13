初秋Staycation｜Jeep車頂營 泰國主題英式優雅全新度假酒店4推介

秋天是一年之中最多人喜歡的時節，無論是進行戶外或戶內活動皆兩相宜！想趁著9月至10月的數個節日假期，遠離繁囂生活、安排一趟出走？以下4大Staycation推介，由野外看海觀星，到輕奢英倫風打卡酒店、泰國主題優悠之旅以及海洋公園全新resort度假酒店，總有一款適合您與家人、摯愛與好友共度秋日好時光。



Chill住看海觀星睇日落 大自然系Jeep車頂營

說到Staycation，很多人都會立刻聯想到5星級酒店，但其實最近流行野外體驗，而介乎glamping與camping之間的一個最新潮流玩法，便是Jeep車頂營！供應商除了包來回接送外，更會提供基本露營裝備包括露營枱及椅、LED燈、Gas 燒烤爐、餐具、廚具，以至迷你冰箱等，讓您輕裝上陣就可以享受「以天為被， 以地為床」的獨特體驗，最適合露營新手及懶人一族！秋天是去露營的旺季，若不想錯失黃金機會，便要快點預約！現經01空間預約更可享獨家8折優惠。 **立即登入「01空間」了解更多及預約**

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Jeep 露營體驗 — 01空間獨家優惠價

平日：$2,760（8折）（原價: $3,450）

星期五、六、日及假日：$3,358（75折）（原價: $3,950）



輕奢英倫風打卡酒店 變身英國紳士淑女

The Hari Hong Kong是獨立酒店品牌The Hari繼倫敦後的全球第二間酒店，由英國設計師操刀，走低調奢華路線，將英倫的時尚風格完美演繹，由酒店大堂到房間及充滿學院風的The Lounge，處處都是打卡位，讓住客仿如置身英國！現在酒店推出的住宿禮遇包雙人早餐及$400餐飲消費額，十分抵玩。想變身一日英國紳士淑女，萬勿錯過。**立即登入「01空間」了解更多及預約**

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Staycation by The Hari 住宿禮遇（高級客房）

「01空間」優惠價：$2,272起 （連雙人早餐及$400餐飲消費額）



歎泰國美食 享五星級優悠之旅

香港人喜愛到泰國旅行，但現在不用飛也可以過一個充滿泰feel的優悠假期！奕居酒店推出大受歡迎的「Thaication泰想住」，提供像「家」一樣私密而優雅的住宿空間，優惠套票除包括免費Maxi Bar及雙人早餐外，更送您金鐘太古廣場Apinara雙人泰國海鮮晚餐，讓您在本地也可享受一趟五星級泰國悠閒度假之旅！**立即登入「01空間」了解更多及預約**

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【Thaication 泰想住】The Upper House 奕居酒店住宿套票

「01空間」優惠價：$2,883起 （連雙人早餐、免費Maxi Bar、24小時健身室及泰國餐廳雙人晚餐）



全新無敵海景 海洋公園酒店

剛於7月中開幕的全新香港富麗敦海洋公園酒店，全部房型均能飽覽南中國海美景，加上無邊際泳池可以影到海天一色的無敵打卡靓景，令人猶如置身外國度假resort！設施方面，除海景健身房及水療設備外，亦有佔地超過6千尺的室內兒童玩樂區，最適合家長帶小朋友去齊齊放鬆減壓、玩樂放電！當然不可不提的是酒店毗鄰海洋公園水上樂園，去玩水+staycation這個無敵夢幻組合，絕對是度假的頂級體驗！**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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【至臻奢華度假】香港富麗敦海洋公園酒店 Staycation 自助早餐住宿套票

「01空間」優惠價：$3,410起 （包一晚海景客房及星耀廳自助早餐）

