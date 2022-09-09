麥當勞煎蛋安格斯再次推出，回歸香港麥當勞分店，另外再推出兩款新品，包括鹽味焦糖朱古力批及焦糖Oreo麥旋風，同步推出5款優惠券，最平$9就食得到。即看麥當勞新品及優惠券詳情！

麥當勞再推煎蛋安格斯 仲推鹽味焦糖朱古力批、焦糖Oreo麥旋風

麥當勞The Signature Collection一直受到不少粉絲喜愛，最近The Signature Collection的麥當勞煎蛋安格斯將會於9月13日起回歸，採用100%安格斯牛肉及A級雞蛋，配上車打芝士和軟滑白芝士，口感層次都好豐富！

另外再推出兩款全新單品，包括鹽味焦糖朱古力批及焦糖Oreo麥旋風。鹽味焦糖朱古力批，在香脆外層內填滿幼滑朱古力醬和鹽味焦糖醬，甜品控必試；而焦糖Oreo麥旋風，則是雲呢拿新地配上Oreo曲奇碎，再淋上焦糖醬，焦糖控不能錯過！

煎蛋安格斯回歸及兩款新品登場，同步加碼由9月13 日起推出5大電子優惠券，其中必用「$34 歎芝士安格斯套餐」，「選購煎蛋安格斯或蘑菇安格斯套餐減$3」」、「$9 焦糖 朱古力批」、「$15 焦糖 Oreo 麥旋風」，還有「$52 Signature Tasting Menu」，一次過試煎蛋安格斯套餐及甜品焦糖Oreo麥旋風。

值得一提，為了保證麥當勞的漢堡品質，當勞全新增設「漢堡專員」職位，專責煎製肉類，按照麥當勞介紹，「專員將嚴格按照製作指引及生產步驟，精準地控制烹調牛肉時的溫度、時間和調味」，能夠令牛肉更加軟嫩多汁。暫時麥當勞計劃聘請約250名「漢堡專員」，期望每間餐廳均有一名「漢堡專員」。

麥當勞煎蛋安格斯回歸及新推2款新品

日期：由9月13日開始

