Crostini結業丨Crostini餅卡當現金用 4大餐廳憑餅卡減高達$80

【Crostini結業】連鎖餅店Crostini結業，已購入Crostini餅卡的市民，手持大量Crostini餅卡不知所措，有4大餐飲商戶，包括連鎖餅家、餐廳及咖啡店推出餐飲優惠，憑Crostini餅卡即當現金用，最多1次用2張，一次過減高達$80！

Crostini結業丨Crostini餅卡當現金洗！4大餐廳用餅卡最多減$80

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（圖片來源：Crostini）

連鎖餅店「Crostini」今早（14日）突發宣布全線分店即時結業，不少早已購入Crostini餅卡的市民大呻手上的餅卡不知何去何從，更有人直呼自己持有超過200張Crostini餅卡，徬徨不已，非常頭痛！消息公開後，有4大連鎖餅店、餐廳及咖啡店都推出餐飲優惠，憑Crostini餅卡即當現金用，最多1次用2張，一次過減高達$80，手持Crostini餅卡的朋友不妨參考一下！

Crostini餅卡當現金用【1】源祖之味古早蛋糕店

主打台式古早味雞蛋糕的「源祖之味古早蛋糕店」宣布，由即日起，只要持有Crostini餅卡，或Crostini $100現金券，購買任何口味款式的古早味蛋糕（全份裝），每張Crostini餅卡可當作$35使用，每個蛋糕可使用1張Crostini餅卡，優惠暫定將會維持1個月，至10月13日為止。

Crostini餅卡當現金用【1】源祖之味古早蛋糕店

日期：即日起，暫定為期1個月

地點：全線分店



Crostini餅卡當現金用【2】BEANS

連鎖咖啡店「BEANS」宣布，由即日起至9月30日，手持Crostini $50餅卡，於BEANS網店訂購BEANS Whole Cake系列任意款式的蛋糕，結帳時輸入「Crostini餅卡訂購優惠」，即可享有$50折扣金額。

（圖片來源：BEANS）

Crostini餅卡當現金用【2】BEANS

日期：即日起至9月30日

地點：網店訂購並於門市取貨

官網： https://shop.beansgroup.hk/



*於門市取蛋糕時需出示Crostini餅卡作優惠憑證。



Crostini餅卡當現金用【3】和牛燒肉一郎

由即日起，在晚市時段到和牛燒肉一郎全線分店堂食，每張Crostini $50餅卡可當$40使用，每次消費最多可以使用2張，最多可減共$80。

（圖片來源：和牛燒肉一郎）

Crostini餅卡當現金用【3】和牛燒肉一郎

日期：即日起至另行通知

地點：全線分店



Crostini餅卡當現金用【4】香江花月夜

由即日起，在晚市時段到香江花月夜全線分店堂食，每張Crostini $50餅卡同樣可當$40使用，每次消費最多可以使用2張，最多可減共$80。

（圖片來源：香江花月夜）

Crostini餅卡當現金用【4】香江花月夜

日期：即日起至另行通知

地點：全線分店

