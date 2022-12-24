搞笑聖誕禮物10大推介！聖誕就到，大家準備好聖誕禮物了嗎？除了實用的禮物外，有時候創意搞怪禮物都可以為好友帶來歡笑！記者精選10大搞怪禮物推介，包括聖誕老人緊身衣、口罩手袋、戒咖啡拼圖等，即睇邊款合心水，準備定去交換禮物啦！

多圖！10大中伏搞笑聖誕禮物推介！交換廢物必備緊身衣/便便頭套

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（圖片來源：Unsplash/kira-auf-der-heide）

搞笑聖誕禮物【1】聖誕爬球老人

這款聖誕爬球老人看似平平無奇，但只要發動開關，聖誕老人就會沿著珠鏈不停向上爬，最適合經常表現得十分厭世又無精神的朋友，只要看著聖誕老人發憤爬動的身影，定能打起精神，重新充滿幹勁！

搞笑聖誕禮物【1】聖誕爬球老人

售價：約$25起

銷售點：天貓



搞笑聖誕禮物【2】聖誕老人緊身衣

參加聖誕派對，當然想以搶眼打扮贏得關注。這款聖誕老人緊身衣，除了可以成為聖誕版的「任何人」搶盡風頭外，材質有彈性，更會由頭包到落腳，不分男女和體重，不用熟知朋友的體型，簡直是貼心之選！聖誕過後，亦可當作保暖居家服，一舉多得。

搞笑聖誕禮物【2】聖誕老人緊身衣

售價：約$134

銷售點：天貓



搞笑聖誕禮物【3】如來佛祖針織帽

相信大家身邊都有不少朋友主張「佛系人生」，不妨送他/她一頂佛祖毛線針織帽滿足對方「佛系願望」吧！這款佛祖毛線針織帽在日本、台灣等地非常受歡迎，有齊深灰色、紅色及黃色，是搞怪禮物的好選擇！

搞笑聖誕禮物【3】如來佛祖針織帽

售價：約$47起

銷售點：淘寶



搞笑聖誕禮物【4】超巨型口罩手袋

現時口罩成為了我們日常生活中不可或缺的一部份，這款超巨型口罩手袋設計逼真，設黑白兩色，日常使用既吸睛又實用，還可以提高防疫意識，送給朋友實為不二之選！

搞笑聖誕禮物【4】超巨型口罩手袋

售價：約$37起

銷售點：淘寶



搞笑聖誕禮物【5】戒咖啡拼圖

相信大家身體總有幾個咖啡當水喝的朋友，想幫他們戒掉咖啡，可以試試送他這副咖啡拼圖，讓對方因要花心機時間去砌拼圖，從而討厭或懼怕喝咖啡！完成拼圖後，都可以當作裝飾，時常望一望當已經喝了咖啡，定能幫他們減輕咖啡癮。

（圖片來源：LOG-ON）

搞笑聖誕禮物【5】戒咖啡拼圖

售價：$199

銷售點：LOG-ON



搞笑聖誕禮物【6】小心地滑指示牌

小心地滑，安全至上。這款小心地滑指示牌簡直是貼心又好笑的禮物之選。除了提醒朋友留心腳下，亦可以自定客製化句子及圖案，把想對朋友說的話印在指示牌上。

搞笑聖誕禮物【6】小心地滑指示牌

售價：約$22

銷售點：淘寶



搞笑聖誕禮物【7】垃圾回收筒水杯

水杯相信是歷年最不想收到的中伏聖誕禮物，長年榜上有名，不少收過水杯禮物的人都會感嘆：「水杯只要1個就夠了！」而這款水杯以迷你垃圾回收筒造型登場，有齊黑、紅、黃、藍、綠5個顏色，令人哭笑不得，送給朋友必買！

搞笑聖誕禮物【7】垃圾回收筒水杯

售價：約$73

銷售點：淘寶



搞笑聖誕禮物【8】鹹豬手咕𠱸

這款鹹豬手咕𠱸設計搞怪，可用作把抱枕或小枕頭使用，還設有USB發熱功能，是一隻「暖笠笠」的可愛鹹豬手！於冬天送給朋友絕對暖人又貼心，亦絕無含沙射影，取笑朋友是「鹹豬手」的意思。

搞笑聖誕禮物【8】咸豬手咕𠱸

售價：$158

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搞笑聖誕禮物【9】立體頭套

一班朋友聚首一堂，歡樂的氣氛必不可少。這款立體卡通頭套共有3款，包括螃蟹、火雞肶及便便，設計都非常搞笑，戴上頭套、拋開「偶包」，和三五好友一起瘋狂一次，除了可以在派對中搶盡風頭，亦可以開懷一笑。

搞笑聖誕禮物【9】立體頭套

售價：$78

訂購方式/銷售點：LOG-ON／DON DON Donki各門市



搞笑聖誕禮物【10】10KG大白米

白米是我們生活中的必需品，一口氣把10KG大白米送絡朋友可以提醒對方要好好吃飯，非常窩心！不過如果朋友在搬運大白米上遇到困難，記者一概不負責任啊！

（ 圖片來源：百住超級市場）

搞笑聖誕禮物【10】金御膳泰國香米10KG裝

售價：$112.9

訂購方式/銷售點：百住超級市場

