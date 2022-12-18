氹女友必睇！聖誕禮物提案$699起　盤點超好評頸巾/香水/直髮夾

女朋友聖誕節禮物提案！想送聖誕禮物給女朋友，應該送什麼好？記者為各位男士精選了9大送給女朋友的聖誕禮物選擇，有齊LV頸巾、Jo Malone香水、amika直髮夾等，大家可按個人預算去買禮物，避免女朋友「炸形」而家破人亡了！

女朋友聖誕禮物提案！氹女友必買頸巾/香水/直髮夾$699起

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（圖片來源：Unsplash/isaac-martin-）

女朋友聖誕禮物推介【1】amika頭髮造型工具

amika的頭髮造型工具一向備受好評，不少用家都大讚其直髮夾及曲髮易用不傷髮，手殘黨都可輕鬆打理髮型。amika各款直髮夾及曲髮夾都有不同尺寸及顏色可選，更設有無線款式，方便女朋友隨時隨地扮靚，於任何時候都以最佳狀況示人！

女朋友聖誕禮物推介【1】amika頭髮造型工具

價錢：$980起

銷售點：amika門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【2】Hermès Clic H手鐲

一款簡約高貴的飾物，可以一秒襯托出女朋友的氣質，這款Hermès Clic H手鐲設計低調大方，設有12種顏色可選，配上品牌標誌性的「H」字樣，不論是上班還是出席特別場合都可以佩戴，是相當得體的聖誕禮物之選。

女朋友聖誕禮物推介【2】Hermès Clic H手鐲

價錢：$5,800

銷售點：Hermès門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【3】Diptyque 2022聖誕節日系列

Diptyque 2022聖誕節日系列以「星夜地圖」主題，推出倒數月曆禮盒，一個禮盒就可以一次過擁有星光蠟燭、香水、香膏、護膚品等，更有限定版聖誕裝飾吊墜，而且設計浪漫又精緻，相信女朋友收到一定會非常期待打開禮盒的每一格！

（圖片來源：Diptyque）

女朋友聖誕禮物推介【3】Diptyque 2022聖誕節日系列

價錢：$3,750

銷售點：Diptyque門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【4】Emay PlusEP-409 溫冷排毒按摩儀

女生普遍有易水腫的問題，這款Emay PlusEP-409 溫冷排毒按摩儀設有冷熱2種溫度，以及震動按摩功能，有助消退眼部浮腫、收細毛孔、紓緩敏感瘀紅等，同時亦可在護膚時幫助護膚品的吸收，讓女朋友的顏值每日都在顛峰狀態！

女朋友聖誕禮物推介【4】Emay PlusEP-409 溫冷排毒按摩儀

價錢：$699

銷售點：友和門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【5】Tiffany & Co. Tiffany Blue雙重心形吊飾鏈墜

送飾物給女生絕對的合格之選，Tiffany & Co. Tiffany Blue雙重心形吊飾鏈墜的心形鏈墜，採用標誌性Tiffany Blue色調，甜美可愛之餘不失活力感，款式簡單易襯，為品牌經典熱賣款式，戴出街得體又有格調。

（圖片來源：Tiffany & Co. ）

女朋友聖誕禮物推介【5】Tiffany & Co. Tiffany Blue雙重心形吊飾鏈墜

價錢：$2,900起

銷售點：Tiffany & Co.門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【6】Dyson Supersonic風筒

Dyson風筒以快乾及謢髮見稱，可說是不少女生的「想買又唔捨得買」的心頭好。Dyson Supersonic風筒內置Dyson V9數碼摩打，可以快速吹乾頭髮，更設有智能熱控功能，每秒測量氣流溫度超過40次，可有放防止過熱造成損傷，保護女朋友的一頭秀髮。

（圖片來源：Dyson）

女朋友聖誕禮物推介【6】Dyson Supersonic風筒

價錢：$3,680

銷售點：Dyson門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【7】LV REYKJAVIK 頸巾

冬天要注意保暖，LV的REYKJAVIK 頸巾採用100%山羊絨製成，質地柔軟護膚，敏感肌都可無負擔使用。頸巾採用溫柔的米白淺咖色調，配以特大Monogram圖案及流蘇飾邊，作為時尚單品非常吸晴有品味。

女朋友聖誕禮物推介【7】LV REYKJAVIK 頸巾

價錢：$8,150

銷售點：Dyson門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【8】Alexander McQueen Oversized Sneaker波鞋

增高厚底鞋是近年的潮流時尚款式，Alexander McQueen的Oversized Sneaker俗稱「厚底小白鞋」，最大特色為5厘米特厚鞋底，一穿即會顯高，令整個人的線條看上去修長高佻，加上波鞋背部配有不同顏色的麂皮作點綴，活潑不失高貴。更可以自己一對，女朋友一對，情侶款出街！

女朋友聖誕禮物推介【8】Alexander McQueen Oversized Sneaker波鞋

價錢：$5,000

銷售點：Alexander McQueen門市及網店，各大銷售點



女朋友聖誕禮物推介【9】Jo Malone聖誕倒數日曆

Jo Malone的香水種類繁多，不同年齡層的女士都有選擇，品牌今年推出的聖誕倒數日曆，共有25款香水、迷你香薰蠟燭、護膚品及飾物等，款式包括聖誕限定白苔與雪花蓮古龍水、紅玫瑰絲滑香皂、沒藥與零陵香迷你香氛工藝蠟燭等，適合於不同場合使用，隨時散發迷人芬芳。

女朋友聖誕禮物推介【9】Jo Malone聖誕倒數日曆

價錢：$4,745

銷售點：Jo Malone門市及網店，各大銷售點

