為了防止雀鳥在家中露台「便便」，有港媽花費30元人民幣買來一隻「老鷹」，並將其長時間置於露台，成功嚇退雀鳥並大讚好有用！然而半年時間過去，「老鷹」似乎已經名存實亡，有網民笑指「啲雀已知係流嘢」、「太睇小鳥」，並紛紛出招教港媽如何重振旗鼓，驅趕雀鳥！

港媽買老鷹擺設驅雀讚有效 半年後竟名存實亡！網民：啲雀知係假

有港媽於Facebook群組分享，由於家中露台經常出現雀鳥糞便，縱使經過多番清潔仍然無法根治問題，於是經淘寶花費30元人民幣購買了一隻「老鷹」雕像擺設，並將其擺放在露台上。經過近一個月後，露台上的雀鳥「便便」大幅減少，直指「超級有效」，成功解決困擾已久的煩惱。

然而經過半年時間後，這位港媽最近再度發文分享，稱「用左（咗）6個月， 呢隻鷹已經名存實亡」，更請教網友們是否有其他新推介，帖文隨即引來大批網民加入討論。

（圖片來源：FB@淘寶開心share群組）

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有不少網民表示，曾經使用類似的雕塑來驅雀，紛紛大讚「真係有用，之前勁多雀屎」、「我都有放隻貓頭鷹，好似真係小咗雀仔」。更有網民指「淘咗隻貓頭鷹和隻貓放係天台，來防雀仔來偷食我種的蕃茄仔」，為了驅雀之術，大家可謂是無所不用其極。雖然不少人都指有效，但並非長久之策。

有網民表示「我天台放咗5隻好耐，啲老雀已知係流嘢」、「已經變咗擺設，同其他鳥和平共處」，直言雀鳥並非常人以為「咁蠢」，主要還是經驗之談。網民指出，如果想再次撃退雀鳥，則需要「間中要轉下款，d雀耐左會知係揸流攤」，以及「要得閑轉下位，否則好快被發現係假嘢」，有人則建議轉用閃光驅鳥轉動器效果或更佳！