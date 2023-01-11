【便利店精品】Sanrio粉絲留意！便利店推出全新6款Sanrio精品，包括人氣角色Kuromi及布甸狗絲質咕𠱸、Hello Kitty及大口仔索繩袋利是封套裝，同場更有超實用的玻璃焗盤，最平加$48起就可以入手，即看換購方法！

便利店全新6款Sanrio精品！Kuromi/布甸狗絲質咕𠱸、大口仔索繩袋

7-11便利店最新推出新春購物優惠，今期新春優惠包括6款Sanrio精品及生活家品，有人氣角色Kuromi、Hello Kitty、布甸狗及大口仔登場，推出絲質咕𠱸、索繩袋、利是封等，$48起就可以換購！Sanrio全新精品詳情如下：

Sanrio新春優惠精品【1】Sanrio雙面絲質咕𠱸（Kuromi）

Sanrio新春優惠精品【2】Sanrio雙面絲質咕𠱸（Pompompurin布甸狗）

Sanrio新春優惠精品【3-4】Sanrio手挽索繩袋1個+利是封10個套裝（Minna no tābō大口仔/Hello Kitty）

由2023年1月16日早上7時起，顧客可於於7-11分店以$99購買「手挽索繩袋+利是封套裝」1套；或以任何消費加$88，或8,000 yuu積分加$48換購「絲質咕𠱸」1件，可自由挑揀選款式，數量有限，售完即止，不設訂貨。

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Sanrio新春優惠精品【5】Sanrio常滿焗盤（Minna no tābō大口仔）

Sanrio新春優惠精品【6】Sanrio常滿焗盤（Hello Kitty）

Sanrio「常滿焗盤」於2023年1月12日早上7時起，顧客可於7-11分店購買新年禮盒或指定零食產品滿$188，即送「Minna no Tabo／Hello Kitty 常滿焗盤」1件，可自選款式，款式視乎分店現貨數量而定。數量有限，送完即止。記得不要錯過。

7-11 新春購物優惠第二期 - Sanrio絲質咕𠱸/手挽索繩袋及利是封套裝 詳情

推廣日期：2023年1月16日（07:00）起

推廣地點：全線7-11便利店

換購方法：

1.以$99購買「手挽索繩袋+利是封套裝」1套

2.以任何消費加$88，或8,000 yuu積分加$48換購「絲質咕𠱸」1件



7-11 新春購物優惠第二期 - Sanrio常滿焗盤 詳情

推廣日期：2023年1月12日（07:00）起

推廣地點：全線7-11便利店

換購方法：購買新年禮盒或指定零食產品滿$188，即送「常滿焗盤」1件。

