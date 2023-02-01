屯門抵食$29炸醬/肉燥米通！免費送珍珠奶茶　仲有CP值爆燈糧尾餐

屯門美食抵食之選！屯門一間街坊台式料理小店，$29就可以食到大大碗香辣炸醬或肉燥米通，更會免費送珍珠奶茶，份量十足，價錢親民。另外，餐廳還供應小鍋米線、墨丸米線、鹽酥雞翼米線等選擇，絕對是糧尾救星！

屯門仙桃居抵食$29炸醬/肉燥米通！免費送珍珠奶茶 仲有CP值爆燈糧尾餐

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（圖片來源：仙桃居）

位於屯門的「仙桃居」是一間主打米通及台式料理的街坊小店，供應多款特色米線、米通、肉燥飯、台式小食、台式飲品及甜品。當中香辣炸醬米通及肉燥米通等，下午茶時段只需$29就可以食到，更會免費送珍珠奶茶！

小店下午茶餐選擇眾多，飽肚的粉麵包括有香辣炸醬米通、擔仔肉燥米通、小鍋米通、巴東牛肉米通、墨魚丸米通、鹽酥雞翼米通等；亦有魷魚鬚拼奶酥吐司、鹽酥雞翼拼花生吐司、豬扒包等小食，所有下午茶均會免費送珍珠奶茶，粉麵亦可轉選米線或公仔麵等，抵食之餘亦適合不同口味的朋友！

除了下午茶大份夾抵食之外，小店更特設早上10時起供應的「糧尾餐」，價錢由$43起，款式包括鹽酥雞湯米線、蛋花粟米雞翼飯、鮮茄肉燥撈米通及串燒雞柳肉燥飯，同樣會免費送珍珠奶茶，亦可選巨峰提士汁，絕對是打工仔福音。

小店亦供應多款親民價美食，包括咖喱豬扒飯、咖喱雞扒飯、鮮茄牛腰肉飯、粟米豆腐飯、串燒豬頸肉肉燥飯、茄子肉燥飯、貢肉根肉燥湯米線、金磚豆腐、小排骨米線、焦糖奶酥吐司、椰香吐司等，價錢由$14起。

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仙桃居

地址：屯門龍門居商場地下105號​

營業時間：07:30-21:00

