【有線停播】有線電視有限公司昨日（14日）宣佈將於6月1日開始停止收費電視業務，有關播道亦會於同日起停播。停播消息傳出後，記者不禁想起了不少有線昔日製作的節目與頻道，以下這些片段、人物，也可能會勾起大家的回憶。

有線電視收費台停播6大經典回憶！洪永城+黃翠如 兒童台細個必睇

有線電視回憶【1】「夾份睇電視」

提起有線，大家往往第一時間都會想起其收費模式。若沒有接駁有線機頂盒及繳交費用，一般家庭無法收看有線節目。相信不少家中沒有有線機頂盒的朋友，都曾經為收看吸引自己的有線節目，而專程拜訪裝有有線的鄰居、親戚或朋友，或刻意到訪播放有線的餐廳或商場，與他人「夾份睇電視」。

有線電視回憶【2】熒幕情侶——洪永城、黃翠如

有線歷年來製作了不少旅遊節目，當中包括由2005年起播放長達近4年的《活得很滋味》。提起這個節目，不少人會想起其中2位主持人——洪永城、黃翠如，他們會專程飛抵外國，帶領觀眾欣賞當地風光，而2人一同主持節目的親密行為、有趣動靜以及打情罵俏般的對話，令很多觀眾視他們為熒幕情侶。

有線電視回憶【3】廚藝達人——肥媽、蘇施黃

不少現時以廚藝而知名的藝人，當初進入電視業界時，先加入有線。當中包括曾主持《肥媽私房菜》並為節目演唱主題曲的「肥媽」Maria Cordero，以及《一粒鐘真人蘇》的蘇施黃。蘇施黃主持節目時的態度及行為，包括在食肆內破口大罵、挖苦別人，就普令有線接獲大量投訴。而2人在有線「起家」後，轉投無線電視。

有線電視回憶【4】改善家居空間必看——《空間大改造》

為觀眾提供改善家居空間意見的《空間大改造》已播放超過十年，是不少人替住家裝修前所觀看的節目，為大家改善生活環境賦予憧憬。分別加入無視電視及Viu TV後而變得更知名的藝人李佳芯與強尼，亦曾主持此節目。

有線電視回憶【5】小童至愛——兒童台、Cartoon Network

有線曾開設兒童台及轉播美國卡通頻道——Cartoon Network，專門播放卡通、兒童綜藝等兒童節目，曾吸引不少人兒時追看！有線兒童台更搶先無線播放多套曾風靡一時的卡通片，包括《Keroro軍曹》、《鬼太郎》等。

不過，兒童台因觀眾下降，已於2019年停播，而Cartoon Network仍繼續有播放《湯姆與傑利》、《飛天小女警》等歐美動畫，但正面臨財政危機。

有線電視回憶【6】睇戲首選——電影台、高清電影台

另一個即將成為大家的回憶，是日夜播放不同港產片、歐美電影的電影台與高清電影台。與一般電視台不同，電影台會獨家首播部份電影，例如《求生走佬Family》、《逆權司機》、《竊聽風雲》。昔日智能電話未普及之時，電影台曾跟不少人渡過無數週末、假期。