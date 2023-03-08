【戲院優惠】戲院戲票優惠一次過睇！百老匯院線、MCL、嘉禾院線及英皇戲院等各大院線繼續推出不同戲院優惠，買戲飛入場睇戲最平$35起，另有買1送1、早場及午夜場優惠、信用卡優惠、會員優惠等。各位戲迷記得把握機會，入場支持心水電影！

（2023年3月8日更新）

戲院優惠｜5大院線戲飛最平$35！全日票價優惠/早場/尾場/信用卡

戲院優惠【1】嘉禾院線戲院優惠

嘉禾星期三票價優惠回歸！由3月8日起，嘉禾院線全線戲院逢星期三全日2D電影票價劃一$40、IMAX電影票價劃一$80！另外，會員凡於嘉禾院線戲院票房購買3月8日放映場次2D戲票1張，可以即時以100積分換購同一場次戲票1張，每間戲院40個名額，先到先得，換完即止！

除此之外，由3月8日起逢星期三，嘉禾院線推出3大戲院飲食優惠：

1. $40購買超值套餐：細汽水（嘉禾銀河廣場為樽裝汽水）+細爆谷

2. 購買任何套餐+$15加購燒賣8粒或芝士腸6條（原價$28）

3. 購買任何套餐+$35加購熱狗1隻（原價$45）或芝士粟米片1份（原價$52）

（圖片來源：嘉禾院線Facebook）

嘉禾院線戲院優惠

優惠日期：即日起至另行通知

優惠地點：全線嘉禾戲院院線

*優惠受條款及細則約束，詳情可於官方網站查詢



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戲院優惠【2】Cinema City戲院優惠

Cinema City院線推出頭場及尾場優惠，最平$38就可以睇戲！由即日起，Cinema City多間戲院包括銅鑼灣、柴灣、荃灣及九龍灣星影匯，平日及假日的早場和尾場戲飛最平$38起！

Cinema City戲院優惠【2.1】首場優惠

Cinema City銅鑼灣JP：平日（星期一至五）$38、假日（星期六至日及公眾假期）$48

Cinema City戲院優惠【2.2】尾場優惠

Cinema City銅鑼灣JP：逢星期日至四$68

荃灣愉景新城Candy Park：逢星期日至六$58

星影匯THE METROPLEX：逢星期日至四$48

Cinema City柴灣：逢星期日至六$38

Cinema City戲院優惠

優惠日期：即日起至另行通知

*優惠票價只適用於指定戲院，詳情可至官網查詢



Cinema City推出首場尾場戲飛優惠。（示意圖）（圖片來源：Cinema City）

戲院優惠【3】MCL戲院優惠

MCL戲院推出信用卡戲飛優惠！由即日起至2023年3月31日，使用恒生信用卡於MCL戲院，正價戲票可享9折優惠！

MCL戲院優惠：指定信用卡9折

優惠日期：即日起至2023年3月31日

*優惠適用於恒生信用卡、聯營卡或消費卡

*優惠適用於推廣期內上映之電影，並適用於即日及預售之戲票，但購買之戲票需為推廣期內之電影場次，逾期無效

*優惠只適用於戲院票房，不適用於經網上、手機應用程式、電話、自助售票機及其他售票平台購票

*優惠適用於全線MCL戲院

*戲票折扣優惠只適用於正價戲票；不適用於K11 Art House Black Box/11院、Festival Grand Cinema之 Festival Suite、指定日子（包括但不限於聖誕及農曆年期間）、星期二場次、長者/學生/小童戲票、早場/午夜場、優先場、電影節、特備節目、直播節目、包場或團體購票、與電影公司有特別協定之電影及任何特別版本之電影（包括但不限於K11 Art House IMAX/12院、MX4D、RealD Cinema（3D）及Onyx Cinema LED）

*每次交易最多可於戲院票房購買4張折扣優惠戲票



（MCL院線）

戲院優惠【4】英皇戲院優惠

戲院優惠【4.1】英皇戲院優惠：指定院線正價2D戲票$65

由即日起，英皇戲院（將軍澳康城）推出限定優惠，星期一至四正價2D電影戲票只需$65！

英皇戲院優惠：指定院線正價2D戲票$65

優惠日期：即日起至2023年4月4日

優惠院線：英皇戲院（將軍澳康城）



戲院優惠【4.2】英皇戲院優惠：指定信用卡買1送1/低至8折

英皇戲院推出戲飛買1送1優惠！由即日起，使用滙豐Visa Signature卡，透過流動電話或感應式付款功能購買星期一至五電影場次，即可享正價2D戲票買1送1及細爆谷買1送1優惠。除此之外，購買正價3D戲票（星期一至四）有9折，而正價2D戲票（星期五、六及日）則可享8折優惠。

英皇戲院優惠：指定信用卡買1送1/低至8折

優惠日期：即日起至2023年12月19日

*持卡人購票時須選擇使用滙豐Visa Signature優惠，及以滙豐Visa Signature卡付款方可享優惠。

*優惠名額有限及先到先得，額滿即止。



（英皇戲院）

戲院優惠【5】巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠

巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠【5.1】指定日子票價$40起

華懋電影院位於屯門，又稱為巴黎倫敦紐約米蘭戲院，屬於華懋集團旗下的院線。戲院推出最新戲票優惠，由即日起，逢星期一及星期二成人戲飛最平$45，而小童、學生及長者只需$40！

巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠：逢星期一及星期二票價優惠

地址：屯門河傍街康麗花園地下

優惠日期：即日起至2023年3月31日

*票價不適用於公眾假期前夕及公眾假期

*如因放映片長或其他原因加價，需要補回差額

*網上購票需另收手續費



巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠【5.2】周末全日票價優惠

戲院推出限時戲票優惠，由即日起至3月31日，逢星期六及星期日全日票價正價即減$5！

巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠：周末全日票價優惠

地址：屯門河傍街康麗花園地下

優惠日期：即日起至2023年3月31日

