室內好去處｜VR LIVE 12款遊戲任玩3款6折起　打喪屍搖極唔暈？

約齊一班朋友去玩，突然天下大雨，實在掃興。不行山不看花，其實還有不少室內好去處，要玩得盡興或者可以到有2000呎的VAR LIVE，當中有12款遊戲供選擇。除了有刺激的射擊動作外，亦不乏適合親子遊玩的沉浸式遊戲，因其獨家技術，更可避免搖晃頭暈的不適感。



VAR LIVE HK設有十多款適合大人小朋友的VR遊戲。（圖片由VAR LIVE HK提供）

位於荔枝角D2 Place一期的VAR LIVE，與港鐵站只有2分鐘路程，而且2000呎的總面積共配置了多達十多款的自家研發VR遊戲，適合不同年齡層的玩家。

VR暈眩有原因 新技術毋懼頭暈

有部分玩過VR遊戲的玩家，第一印象不是遊戲刺激好玩，而是快速搖晃使人產生頭暈的感覺。原來令身體感到不適的原因，是因為眼晴及身體所接收到的動態訊息不符，才會導致VR暈眩。只要能夠「欺騙」到身體，以為眼睛接收到動態影像與身體感受一致，就不會頭暈。不過知易行難，要減低甚至消除遊戲過程中的不適感，就要VAR LIVE獨家技術，令玩家可以全日體驗VR遊戲的臨場感。

所有VR遊戲都配合了新防暈眩技術，玩家就算玩了一整個下午都不會頭暈！(攝影:陳葦慈)

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RE4重製 率先重溫殺喪屍快感！

要玩VR遊戲，不少玩家第一時間都會想起恐怖射擊遊戲，在幽暗的環境中射殺一波又一波的喪屍，過程刺激之外亦要講求與隊友的合作。不過要數到恐怖生存遊戲的始祖，又怎可以少得於4月推出重製版的Resident Evil 4（RE，生化危機），雖然系列曾經推出了家用VR版，不過要有像真的臨場感，還是要到VAR LIVE。體驗館得到CAPCOM的授權，推出RE官方大型VR遊戲 - Resident Evil: Valiant Raid，以系列反派Umbrella公司旗下特種部隊U.S.S. 隊員的身份潛入生化病毒實驗室，調查事發的原因。VAR LIVE更配備了仿真震動槍和振動地板，提升臨場打擊感。自問是RE的粉絲，不妨在RE4重製版推出前，好好鍛鍊一下身手，重拾「爆頭」的快感。

RE4重製版推出之際，不妨先用VR練練身手。(攝影:陳葦慈)

合家歡遊戲 小朋友化身忍者學習協作制訂策略

血腥暴力的遊戲當然不適合小朋友玩，不過VAR LIVE亦有其他小朋友向的VR遊戲，就好像以日本戰國時代為背景的《卷之守護者》，遊戲主線簡單易明，玩家會化身成戰國忍者，利用「忍刀」或「十字弩」，與隊伍抵擋四面八方而來的敵人，並且擊敗最終敵人「鬼武士羅羅多」，守護「聖之卷軸」。雖然故事簡單，不過十分適合小朋友嘗試接觸VR遊戲，盡情放電之餘，幾位小朋友亦需要合作過關，商量集中火力，抑或分散力量抵擋不同方向的敵人，從中學會協作溝通。

VR遊戲除了講求臨場感之外，玩家亦要求合作，共同解決問題。(攝影:陳葦慈)

是否已蠢蠢欲動，想約朋友一齊玩VR遊戲？VAR LIVE現與01空間合作，推出體驗優惠價，只需$248就可在黃金時段（下午2時至5時），玩到原價$368的2款遊戲，包括Resident Evil VR及3選1遊戲（魂飛魄散 / 忍者：卷之守護者 / 生化煉獄 3: 屍痕遍野），特價時段更低至$218，折扣低至6折。

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如果想感受其他VR遊戲的緊張刺激感，亦可以選擇60分鐘任飲任玩套票，玩家同樣可以$248，於黃金時段從十多款VR遊戲中自選暢遊3款，特價時段更低至$218。想玩的顧客，除了約齊隊友之外，亦要提前3天致電VAR LIVE預留位置。

VR 虛擬實境體驗

優惠期：3月17日至31日

01空間優惠價：黃金時段價$248（下午2至5時）｜特價時段價$218（上午11時至下午1時，下午6時至8時）（原價：$368）

體驗套票（2擇其1）：

1. Resident Evil VR+ 3選1遊戲 (魂飛魄散 / 忍者：卷之守護者 / 生化煉獄 3: 屍痕遍野)

2. 60分鐘任飲任玩套票（12款VR遊戲自選3款）

電話：6239 2699

網址：https://www.hk.var.live/網上訂購