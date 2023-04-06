周末好去處｜減肥燒脂比慢跑有效！全港唯一24小時室內場36折試玩

想減肥就要多運動這個道理人人都知，但不少愛美的女生又擔心一邊做運動燒脂，一邊增加肌肉量，令身型看似魁梧。不想愈減愈壯，可選擇帶氧運動，慢跑、游泳都是合適的選擇。近年更興起打高爾夫球健康瘦身，現在還可以優惠價，參加室內模擬高爾夫球體，低至36折。



香港愈來愈多人透過室內高球場學習打哥爾夫球。（資料圖片）

打高爾夫球比慢跑 燒脂更快

高爾夫球運動看似只有揮杆般簡單，但其實它是鍛煉全身的運動，每一下揮杆都要利用手臂、肩膀、核心肌群，卡路里的消耗高。以一位45公斤的女性為例，打一個小時的哥爾夫球就已經消耗了306卡路里，比慢跑一小時約消耗226卡路里還要高。就連韓國著名影星玄彬和孫藝珍都鍾情於打哥爾夫球，就知道這項運動又多大吸引力。

每一下揮杆都要利用手臂、肩膀、核心肌群，卡路里的消耗高。（資料圖片）

室內高球場 全港唯一24小時全天候開放

高爾夫球一直被認為是上流人士的玩意，所費不菲，入門費不是人人負擔得起。不過，隨着高球普及化，想學打高球已非難事，香港也開設了不少室內高球場，私隱度高，又可練習球技，更重要是毋須擔心天氣轉差而取消活動。BAY247位於繁忙的銅鑼灣市中心，交通便利，而且是全港唯一24小時全天候開放，有興趣體驗打哥爾夫球的市民，可以在高隱度的全獨立私人房間慢慢練習。

專業教練 針對性教學

就算是初學者，Bay247亦可以安排專業高球教練，進行針對性教學，改善揮杆的姿態。當對揮杆的姿態有信心之後，學員就可以在模擬的大屏幕前，揮杆將高球打向大屏幕，電腦就會模擬出高球的飛行軌跡及距離，感覺猶如身處在真實的高球場果嶺上。學員在重複的練習下，一定可以磨練好技術。

按圖看Bay247室內模擬高爾夫球場：

+ 5

現在到Bay247感受室內模擬高爾夫球的樂趣，更有獨家折扣優惠，Bay247與01空間推出獨家優惠體驗，由即日起至3月31日，參加兩小時試玩可獲36折優惠。如果購買3個月會籍，更有8折優惠，原價$4400只售$3520，想感受打哥爾夫球的樂趣，不妨先參加試玩。

BAY247室內模擬高爾夫球體驗

地址：銅鑼灣禮頓道33號第一商業大廈12樓及14樓

優惠期：由即日起至31日

01空間優惠價：BAY 247 兩小時36折試玩優惠$250 （原價$700，36折）｜BAY 247 3個月會員籍套票優惠$3520 （原價$4400，8折）優惠網址