快閃優惠｜尖沙咀珀薈酒店天台海景酒吧　情侶二人套餐62折起

尖沙咀珀薈酒店推出快閃優惠，由即日起推出「SKY DECK二人星光套餐」，客人可在酒店頂層天際花園，一邊欣賞270度的維港夜景，一邊享受UPTOP BISTRO精心炮製的美食，優惠更低至62折。



Uptop Bistro位於尖沙咀珀薈酒店頂樓，可以俯瞰270度維多利亞港景色，浪漫的氣氛絕對適合情侶約會。而餐廳酒吧更推出「SKY DECK二人星光套餐」，只需要$238起，就可以一邊與另一半享受美食，一邊欣賞維港景致。套餐的供應日期更由即日起至7月30日，讓客人可以有更多時間計劃行程。

（圖片由UPTOP BISTRO & BAR提供）

餐廳更提供了2款套餐，以供客人選擇，包括了輕食配美食套餐和美式小食拼盤配意大利汽泡酒套餐，讓客人可以按喜好選擇心儀美食，在Sky Deck的戶外座位用餐。不過每款套餐每天設有限購，欲購從速。

SKY DECK二人星光套餐 A（每天限購2套）

香辣炸雞粒

法式炸薯條配黑松露蛋黃醬

4支啤酒 (Stella/ 青島) 或 2杯雞尾酒 (西班牙水果酒 / 湯姆可林斯) 或 2杯非酒精飲品(日落威尼斯/柚子檸檬)



SKY DECK ⼆⼈星光套餐 A（圖片由UPTOP BISTRO & BAR提供）

SKY DECK二人星光套餐 B（每天限購4套）

二人份美式小食拼盤(迷你和牛漢堡、法式炸薯條配黑松露蛋黃醬、吉列炸蠔、黃金炸雞粒、脆炸蝴蝶蝦)

Italy Santome Prosecco意大利汽泡酒一支



（圖片由UPTOP BISTRO & BAR提供）

現登入01空間，就可以獨家享有最低62折優惠。另外，01空間會員更可以憑積分再享低至半價優惠。

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尖沙咀珀薈酒店Happy Hour二人星光套餐

地址：尖沙咀漆咸道南117號

供應日期：即日起至7月30日

供應時間：下午5時至10時半

售價：SKY DECK二人星光套餐 A $238起（原價$388，62折）（限量每日2套）｜SKY DECK二人星光套餐 B $398起（原價$598，67折）（限量每日4套）訂購網址