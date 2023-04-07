中環摩天輪｜試勻60種葡萄酒手工啤睇棟篤笑　3大狂歡派對82折起

想chill住過周末周日，就不可錯過於中環摩天輪舉辦的On The Lawn Series活動，現場不單止可以飲到多款頂級酒莊出產的玫瑰葡萄酒和手工啤酒，更有本地著名棟篤笑團隊在現場表演，氣氛熱鬧。想知道詳情就要繼續看下去！



2大暢飲party 2星期試勻葡萄酒啤酒

On The Lawn Series由4月23日至30日，一連兩個周末周日舉辦暢飲活動，第一個星期入場人士可以品嚐超過20款環球頂級酒莊的玫瑰葡萄酒和精選伴酒美食，現場更有本地音樂人進行live band表演，讓你和朋友可以一邊欣賞維港，一邊chill住享受音樂和美酒，度過一個輕鬆的假期。

入場人士可以品嚐到超過20款環球頂級酒莊的玫瑰葡萄酒和精選伴酒美食。（圖片由Greater Bay Media Entertainment Limited提供）

第二個星期就舉辦手工啤酒狂歡派對，超過40款本地及海外人氣手工啤和非啤酒飲品都可以一次過品嚐得到。

喜歡喝啤酒的人士就不可錯過手工啤酒狂歡派對，因為參加者最多可以試勻40款本地及海外人氣手工啤和非啤酒飲品。（圖片由Greater Bay Media Entertainment Limited提供）

本土棟篤笑組合 6大搞笑演員輪流發放笑彈

要chill足2星期，喝酒當然不夠，所以大會於4月27日，在香港摩天輪亦舉辦了「Jokerz on the Lawn」棟篤笑之夜，更邀請了多位本地棟篤笑藝人，為觀眾大爆笑彈，包括Garron Chiu、Muk Venkataraman、Kari Gunnarsson、Pete Grella、Jami Gong，另外大會更邀請了Ryan Hynek擔任節目主持，為台下觀眾帶來精彩搞笑的演出和大玩遊戲。除了看表演之外，大會亦設置了現場酒吧，提供酒精及非酒精類飲品和環球美食，絕對不容錯過！

獨家套票 優惠低至82折

戶外暢飲派對其實在外國十分流行，但香港較少舉辦，所以有興趣的市民便要把握機會入場，感受熱烈的氣氛了。購票可登入官網之餘，亦可以透過登入01空間購買門票，會員更可專享獨家購票優惠，人均票價更可低至79折。會員還可憑積分享有折上折優惠換購2個星期的露天暢飲派對門票，人均票價$145起，包4張入場卷及20枚品酒代幣，換領玫瑰葡萄酒或精選手工啤。

「Rosé on the Lawn」露天暢飲派對

地址：中環民光街33號 AIA Vitality 公園

日期：4月22日至23日

價錢：單人套票連5枚品酒代幣$325（原價$350）｜二人套票連10品酒代幣$630（原價$700）｜四人套票連20枚品酒代幣$1,160（原價$1,400）（可以01積分再享折上折優惠）訂座網址

中環摩天輪「Beer & Friends on the Lawn」

日期：4月29日至30日

價錢：單人套票連5枚品酒代幣$325（原價$350）｜二人套票連10品酒代幣$630（原價$700）｜四人套票連20枚品酒代幣$1,160（原價$1,400）（可以01積分再享折上折優惠）訂座網址

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中環摩天輪「Jokerz on the Lawn」棟篤笑之夜

日期：4月27日

價錢：一人票$220（原價$250）｜二人票$415（原價$500）訂座網址