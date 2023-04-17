【大坑美食】大坑美食雲集，但數到近來大熱之選，必然是新開的新派美式班戟店。這裡除了招牌的流心芝士班戟，還用了泰式糯米飯、青檸烤雞及極辣炸雞等非傳統配料，口味獨特，挑戰味蕾新衝擊！此外，餐廳另有牛角包窩夫、漢堡、Mac & Cheese及超打卡的即製奶昔系列，食物選擇多，每一款邪惡爆燈，美式班戟粉絲不可錯過！

大坑美食｜全新美式班戟店！飲品超打卡 泰式糯米飯/極辣炸雞

愛芝士的朋友必食Cheese Addiction($122)，鬆軟的Pancake中，夾滿了半融的Mozzarella芝士及車打芝士，趁熱切開，流心芝士傾瀉而出，令人難以抗拒！加上嫩滑炒滑蛋和香脆煙肉等配料，鹹甜共治一爐，飽肚又滿足。另外，懷舊美式班戟（$122）、極辣炸雞美式班戟（$132）亦是人氣之選，整體香口惹味。

甜味Pancake中，最特別必然是Sticky pancake Burger（$126）！Pancake裡夾了雙色糯米飯，Pancake的濃重蛋香，與煙韌的糯米出奇地夾，配上椰奶及芒果食，不會太甜膩，非常獨特！

Sticky pancake Burger（$126）（IG @__homekong__ 授權）

此外，牛角包窩夫必食Tropical Lime Roasted Chicken Croffle（$119），上有烤雞、雜菌及洋蔥等配料，配上青檸醬，帶點泰式風情！不愛太多肉，又可選擇ᴀᴠᴏᴄᴀᴅᴏ ᴀɴᴅ ᴀꜱꜱᴏʀᴛᴇᴅ ᴍᴜꜱʜʀᴏᴏᴍ ᴄʀᴏꜰɪᴇ （$109），夾有牛油果及牛油炒雜菌，口感較fresh！全部牛角包窩夫都會加上食用鮮花點綴，看上去好吸睛！

飲品方面，餐廳備有多款邪惡奶昔，如Lotus焦糖餅味乾奶昔、熱帶椰子、繽紛樂朱古力、香蕉朱古力、肥肥曲奇等，整體甜度較高。

Fatties Diner 採用美式復古設計，牆上掛有大量懷舊美國海報，好搶眼！

（IG @__homekong__ 授權）

Fatties Diner

地址：大坑京街22號地下

電話：6114 7689

營業時間：10:00-18:00

