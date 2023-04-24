全港戲院日｜全港戲院劃一票價$30！睇4DX/IMAX都得、附購票詳情
撰文：西米Lu
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全港戲院日詳情一文睇！政府宣布舉辦全港戲院日，全港市民在4月底到全港戲院睇戲，可以劃一票價$30入場，睇IMAX、4DX等都得，各位戲迷記得把握機會！即睇全港戲院日詳情及購票方式！
全港戲院日｜全港戲院劃一票價$30！睇4DX/IMAX都得 附購票詳情
財政司司長陳茂波今日（24日）舉行記者會，公布「開心香港」活動詳情，當中包括將於4月29日（星期六）舉行「全港戲院日」，全港戲院於全港戲院日可以劃一票價$30看電影！
全港戲院日戲飛將於2023年4月27日早上11時後，在各大戲院票房及網上售票網頁公開發售；如在全港戲院日前往戲院票房購票，每人每次最多只可購買4張戲票。
全港戲院日戲飛優惠適用於全港商業戲院，包括ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線及新光戲院（排名不分先後）。
全港戲院日更適用於多項電影放映格式，包括4DX、IMAX、IMAX with LASER等，有心水電影記得把握機會入場支持！
全港戲院日2023
日期：2023年4月29日（星期六）
*首場長者及長者早場優惠低於港幣$30將維持
*包場及特備節目除外
*不設長者、小童及學生優惠
*當日不適用其餘所有戲院優惠、電影贈券
全港戲院日將於甚麼時候舉行？
全港戲院日2023！財政司司長陳茂波今日（24日）舉行記者會，公布「開心香港」活動詳情，當中包括將於4月底舉行「全港戲院日」，當日全港戲院可以劃一票價$30看電影，即睇詳情！
全港戲院日適用於哪些院線？
全港戲院日戲飛優惠適用於全港商業戲院，以及多項放映格式，即睇詳情！