AIA嘉年華2023︳友邦嘉年華時間/門票開賣日　520/21免費坐摩天輪

中環AIA嘉年華2023想必是年度盛事！「友邦嘉年華」（下稱AIA）返嚟啦！將於今年12月21日重臨，規模較往年更盛大璀璨，令人非常期待！以下有售票及開放詳情。



12月回歸更多新玩樂元素

隨口罩令撤銷，今年聖誕、除夕，以及來年農曆新年相信大家也不用戴口罩。在AIA嘉年華中必然玩得更盡興！雖然嘉年華的具體內容，主辦方尚在賣關子，不過AIA表示定會加入更多玩樂新元素，將傳統遊樂設施、攤位遊戲及街頭表演結合起來，為遊客帶來更新的精采體驗。活動詳情將於2023年9月下旬在門票公開發售時公布。

中環AIA嘉年華2023的規模更大，有大量全新玩樂元素！（資料圖片/歐嘉樂攝）

相信2023的AIA同樣有大量攤位遊戲，一家大細齊齊挑戰，可以贏走毛公仔及獎品，另外有刺激的機動遊戲，令人相當期待！

日前AIA也邀請到主辦單位首席執行官Randy Bloom、友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌，以及香港泳手何詩蓓啓動嘉年華倒數裝置，以「日、時、分」開始倒數，標誌著「友邦嘉年華」很快與香港市民及訪港遊客再見面。

AIA嘉年華2023倒數啓動禮（張旭珠攝）

AIA還邀請友邦香港及澳門大使、香港泳手何詩蓓分享AIA重臨的感受。何詩蓓表示因自己長時間練水，過往未曾去過AIA嘉年華，所以份外期待。今年必然會與家人好友一同參與這項盛事，留低開心回憶！

5月20及21日 免費無限次坐摩天輪

此外，為響應香港特區政府的「你好，香港！」及「開心香港」活動，大會宣布於5月20及21日，特別免費送出「香港摩天輪」門票，數量不設上限！遊客無限次任坐！活動當天，訪客可於摩天輪售票處索取即日門票，即可任意坐摩天輪觀賞維港靚景，感受歡樂氣氛。有興趣的人不妨留意。

查詢網址：www.facebook.com/hkowofficial（香港摩天輪Facebook）

香港摩天輪（張旭珠攝）

2023 AIA友邦嘉年華 詳情

日期：2023年12月21日起

地點：中環民光街33號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開賣日期：9月下旬（待公布）

票價：待公布

