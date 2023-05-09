酒店下午茶｜英皇駿景酒店Monkey Café x TEA CHÂTEAU下午茶優惠

酒店下午茶推介、灣仔酒店下午茶推介！英皇駿景酒店Monkey Café聯乘TEA CHÂTEAU 推出「望夏‧茶果清香」下午茶，將養生概念融入美食及傳統茶茗，邊品嚐精緻下午茶點，邊嘆舒心茶茗，享受味蕾饗宴。



大眾認識咖啡囊沖咖啡，茶茗也可用精緻的茶囊來沖茶。四季皆適合喝茶，茶中的兒茶素、茶多酚對養顏有幫助。茶除了淨喝之外，還可以入饌。TEA CHÂTEAU選了三款傳統茶包括「日本焙茶」、「宇治抹茶」及「櫻花茶」注入下午茶點，包括「櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕」、「宇治抹茶芝士撻」、「宇治抹茶韓國士多啤梨馬德蓮蛋糕」、「韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉」。一共8款由餅廚匠心巧製的鹹甜美點，精緻小巧。

（ 英皇駿景酒店提供）

甜點推介︰櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕、宇治抹茶芝士撻、韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉

甜品師特別推介「櫻花茶韓國士多啤梨慕絲蛋糕」，海棉蛋糕鬆軟，配櫻花清甜的的味道，洋溢幸福感；「宇治抹茶芝士撻」抹茶與芝士味融和，外皮酥脆，內餡柔軟，味道濃郁；「韓國士多啤梨鬆餅配奶油忌廉」，傳統鬆餅加新鮮的韓國士多啤梨，微甜微酸，口感鬆軟，味道完美平衡。

（ 英皇駿景酒店提供）

鹹點推介︰韓國士多啤梨吞拿魚撻、宇治抹茶紫菜炸蝦卷

此外，鹹點重點推介「韓國士多啤梨吞拿魚撻」口感酥脆，配新鮮的韓國士多啤梨，味道充滿驚喜；必食「宇治抹茶紫菜炸蝦卷」，廚師特意用宇治抹茶入饌，脆卷裹嫩脆炸蝦和紫菜，搭配有海藻獨特的香味的宇治抹茶醬，入口甘甜。此外，亦有「飛魚子海蝦蛋沙律多士」、「蒜香一口牛」不容錯過。

（ 英皇駿景酒店提供）

「望夏‧茶果清香」下午茶

供應日期：2023 年5月5日至8月31日

時間：15:00 – 17:30 (星期一至日)

價錢：HK$268/一位 | HK$468/兩位 (另收加一服務費)

地址：Monkey Café, 英皇駿景酒店地下，灣仔皇后大道東 373 號

訂座電話：2961 3340



（ 英皇駿景酒店提供）

kkday有額外5月快閃、7折優惠，於2023年5月11日12:00至2023年5月21日23:59購買「望夏‧茶果清香」下午茶優惠（堂食/外賣自取）HK$328/兩位（已收加一服務費）。

預訂方法︰kkday