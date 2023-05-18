下午茶推介2023｜餐廳酒店8精選$98起　HighTea按摩嘆spa三重享受

去酒店或餐廳High Tea，除了食物質素高之外，環境靚都是一大重點。今次小編介紹的8間餐廳及酒店，均具備以上2大條件，最啱打卡，部分下午茶更有特色主題和特設Spa，令你和閨密一邊嘆茶一邊浸spa護膚。立即看看有沒有你的心水選擇！



尖沙咀和洋風「茶食配」下午茶+御膳晚餐

位於尖沙咀中心的SP Senses以清新獨特風格為賣點，並且以花和茶為餐廳主題，環境已經十分吸引。最近更新推出花茶．遊樂下午茶，以多款花茶製作成的甜點，包括花果玫瑰常溫蛋糕、伯爵茶花果蛋糕、日本抹茶冰皮卷等。下午茶還包2壺或2杯特色花茶，推介自家調配的芳香花果茶、蝶豆花玫瑰白茶、玫瑰洋甘菊烏龍茶等。餐廳亦推出了春夏．和洋茶食配二人御膳晚餐，風格亦以日式和風為主，包括甲羅燒伴小漢堡、汁燒挪威三文魚柳日本帶子伴自家製抹茶鹽、煎焗澳洲豬鞍架伴自家製紅茶鹽，最後還會供應日本紅豆蓉、日本抹茶雪糕、時令水果等，不容錯過。按此了解及訂座。

日式和風下午茶以花入饌，當中必試伯爵茶花果蛋糕！（圖片由Simply Pleasure提供）

SP Senses

地址：尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心地下G64-66號舖

花茶．遊樂二人下午茶

價錢：$338（原價$398）（扣減01積分最多可以半價訂座）

供應時間：即日起至6月30日星期一至星期五下午2:30至5:30



春夏．和洋茶食配二人御膳晚餐

價錢：$630（原價$788）

供應時間：星期一至星期四晚上7:30至8:45



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意式tea set 12款精緻打卡able鹹甜點輪流奉上

意大利餐廳Amelia推出靜謐花園下午茶，12款鹹甜點放在精緻的草原托盤上，絕對令人想相機先吃！首推宇治抹茶流心撻、提子鬆餅配法式酸奶油及自家製士多啤梨果醬，鹹點有松葉蟹三文魚子撻、焗酥皮肉批、迷你炭燒雞肉串。按此了解及訂座。

靜謐花園下午茶的造型吸引。（圖片由Amelia Hong Kong提供）

Amelia Hong Kong

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈地下OTG63號舖

靜謐花園下午茶

價錢：兩位用$574已包加一（原價$638）（扣減01積分最多可以半價訂座）

供應日期：即日起至8月31日下午3:00至5:30



透心涼下午茶 獨家優惠送會籍$1萬禮品

炎炎夏日，記掛涼浸浸的感覺？不如到位於上環的DK Cuppa Tea享受「飄雪樂園」下午茶？多款設計獨特的鹹甜點，例如南瓜批、西蘭花批、蘑菇批、伯爵茶木馬曲奇、伯爵茶杯子蛋糕連木馬等一早已經為你準備好，現場更有即製有機棉花糖，讓你甜在心頭。此外，客人亦可選擇另一款「幸福之約」下午茶，提供多款美食包括珍寶北海道帶子薯蓉、法國蝸牛、彩虹馬卡龍等。現經01空間訂座的客人更可享有獨家優惠，包括一杯咖啡、$50 DK Cuppa Tea購物優惠券，或以優惠價$1200購買白金會員會籍送$1萬禮品及服務。按此了解及訂座。

DK Cuppa Tea

地址：香港上環新街市街19號地下

「飄雪樂園」下午茶

價錢：$590連加一（原價$656）

供應日期：即日起至10月31日



「幸福之約」下午茶

價錢：二人用$656連加一

三選一優惠：1. 一杯咖啡 2. $50 DK Cuppa Tea購物優惠券 或3. 以優惠價$1200購買白金會員會籍送$1萬禮品及服務



鳥瞰維港 雍雅山房下午茶

想一邊high tea，一邊欣賞維港景致，最好的位置當然在山頂！山頂廣場的雍雅山房設有室外座位，可以飽覽整個維港，另外餐廳推出的山頂美景下午茶2人餐，8款美食包括野菌酥皮盒、沙葛毛豆蟹肉多士、串燒牛柳粒等色香味俱全。另外，下午茶更包紅豆冰，菠蘿冰等傳統飲品，或相同價值飲品兩杯。按此了解及訂座。

雍雅山房的歷史悠久，享受下午茶時亦別有一番風味。（圖片由金滙企業管理有限公司提供）

雍雅山房

地址：香港山頂山頂道118號山頂廣場2樓202-202C號舖

山頂美景下午茶2人餐

價錢：2人用$438（原價$ $548）

供應日期：即日起至11月30日下午12時至6時



法式high tea 睇得又食得

英式下午茶可能試得多，法式下午茶你又試過了嗎？法式餐廳Fast Gourmet享慢煮意，主打少油少調味，以保留食物原味。現推出法式下午茶，3層高的托盤放滿了精緻美味的小食，多款矜貴鹹點包括北海道珍寶帶子、西班牙黑毛豬腩、招牌真空慢煮焦糖燉蛋、鮮莓酥餅等傳統法式美食，不單止樣貌吸引，味道充滿層次。餐廳目前更推出優惠價38折，人均只需$98另收加一。按此了解及訂座。

享慢煮意

地址：（西環店）西環堅尼地城卑路乍街150號加多近山地下A號舖；（中環店）中環善慶街9號地舖；（元朗店）元朗元龍街9號形點1期1樓1023號舖

法式下午茶套餐

價錢：2人用$196另收加一（原價$516起）

供應日期：即日起至12月31日



法式下午茶在香港的確少見。（圖片由享慢煮意提供）

UPTOP BISTRO & BAR 2大主題下午茶

尖沙咀珀薈酒店19樓的UPTOP BISTRO & BAR近日同時推出了2款特色下午茶，包括以「閃亮摩天輪」為主題和「紫醉金迷」的下午茶。大廚在摩天輪擺設上放滿了打卡美食，包括鹹點煙三文魚卷配三文魚籽及吉列炸蠔，及冬甩、紫薯甜點等5款甜品及5款鹹點。而「紫醉金迷」下午茶更以多款紫色食物入饌，包括黑莓百利甜酒咖啡奶凍、紫米糕、英式鬆餅配藍莓果醬及凝脂奶油、涼拌紫麥麵配珍珠帶子等，味道令人驚喜。

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UPTOP BISTRO & BAR

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

「閃亮摩天輪」主題下午茶

價錢：兩位用$408起（原價$520起）（扣減01積分最多可以半價訂座）

供應日期：5月及6月星期一至日

按此了解及訂座



「紫醉金迷」主題下午茶

價錢：兩位用$326起（原價$520起）（扣減01積分最多可以半價訂座）

供應日期：5月及6月星期一至日

按此了解及訂座



晨光花園High tea嘆spa 雙重享受再享78折

誰說high tea一定要在酒店？Sooca.spa與HABITU和BLACK FADES聯乘，推出「初晨光花庭園．花香水療雙人の旅」下午茶，不單止可以享受30分鐘初晨光の花庭園浸浴、30分鐘花香雪芭去角質護理和BLACK FADES「光」系列香薰及精油按摩，最特別是可以嘆Café HABITU的精緻下午茶美點，一次過滿足你3個願望！High tea方面絕不馬虎，有特濃朱古力蛋糕、無花果配油漬番茄脆薯、香煎帶子配芒果莎莎醬和三色番茄一口多士，啱晒約閨密一起享受！不過要注意套餐不適合孕婦使用。按此了解及訂座。

初晨光花庭園．花香水療雙人の旅的食物絕對是看得又吃得！（圖片由SOOCO Spa & Slimming Centre提供）

Sooca.spa

地址：尖沙咀裕華國際大廈14樓02室；尖沙咀海防道35-37號海利行13樓

初晨光花庭園．花香水療雙人の旅

價錢：$1,671起

供應日期：即日起至6月19日



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古典裝修 高級和牛鮑魚下午茶

以維多利亞風設計的灣仔六國酒店，融合了現代和古典的設計裝修，新舊交融。食物方面亦誠意十足，新推出的「澳洲和牛、鮑魚下午茶套餐」包含了12款鹹甜點，推介煎帶子三文魚籽薄脆餅乾、紅燒鮑魚酥皮盒、澳洲和牛三文冶，甜品亦有士多啤梨拿破崙、雲石芝士蛋糕等。按此了解及訂座。

六國酒店的下午茶矜貴，造型吸引。（圖片由Le Menu @ Gloucester Luk Kwok Hotel提供）

六國酒店

地址：香港灣仔告士打道72號一樓

澳洲和牛、鮑魚下午茶套餐

價錢：二人用$482（原價$548起）

供應日期：即日起至6月30日下午3時至5時



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