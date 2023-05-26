WeChat Pay HK覆蓋15萬商戶！新增百佳/ 屈臣氏/ 豐澤/ foodpanda

政府消費券第二期快將發放，想用最抵方法拎盡優惠，就要揀選覆蓋最全面、優惠最多的電子支付工具，其中WeChat Pay HK除了覆蓋餐飲外賣、超市街市、電訊生活繳費、旅遊及網購平台等商戶，今年更增加百佳、屈臣氏、豐澤、foodpanda等商戶，統統都用到消費券！ WeChat Pay HK至今已覆蓋超過15萬本地商戶，據聞將於六月初推出新一波限時優惠搶客。



WeChat Pay HK覆蓋不同類型商戶！更增百佳/屈臣氏

政府消費券第二期將於7 月16 日起發放，預計各大電子支付平台即將公佈消費券優惠。市民除了關注各大優惠有幾抵之外，最重要當然是哪個平台商戶覆蓋更多、更全面，才可以用得其所，其中不得不提 WeChat Pay HK。

（WeChat Pay）

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熱門商戶覆蓋更廣！新增百佳、屈臣氏、豐澤、foodpanda

過去幾年，WeChat Pay HK積極接入本地商戶，拓展餐飲外賣、超市便利店、街市、生活繳費、公共交通等熟悉的生活場景。交通方面，開通港鐵「乘車碼」直接掃二維碼，輕鬆出入閘，高鐵 (「鐵路12306」app）也可於 app 內直接支付；生活繳費方面，可繳付水電煤（不適用於消費券）及三家物業管理公司康業、啟勝、仲量聯行的物業管理費；街市方面可用於香港街市及領展旗下所有街市；外賣方面有foodpanda和Deliveroo。最新宣佈是4月新接入的百佳超級市場、 香港屈臣氏及豐澤。

▼主要超市百貨商戶、餐飲及外賣商戶、網上平台商戶▼

不說不知道，用WeChat Pay HK領取消費券的話，亦可以用於電訊繳費，支援絕大部分帳單繳費及儲值卡增值，包括1O1O、CSL、ClubSim、中國移動香港、數碼通等。

▼主要電訊商戶、生活繳費商戶、交通商戶▼

免費領取商戶優惠、印花獎賞

政府消費券派發在即，平台即將推出多重優惠活動。要精明消費，記得消費前先到 WeChat>我>服務>優惠專區，看看有否合適的商戶優惠券免費領取。領取後才到門市或網店出示，享盡折扣。目前限時優惠有百佳PNS網購高達HK$50優惠，foodpanda合共高達HK$50優惠等。消費後自動儲印花，順便到WeChat>我>服務>印花專區，兌換心儀商戶電子現金券。早前透過WeChat Pay HK領取第一期消費券的用戶，於五月份更自動獲得雙倍基礎印花，兌換更多優惠。據了解，雙倍印花活動反應不俗，很大機會延續至六月、七月，記得密切留意！

▼優惠專區▼

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▼印花專區▼