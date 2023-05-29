WeChat Pay HK電話繳費懶人包！簡單4步用消費券交錢　附步驟教學

WeChat Pay HK電訊繳費攻略！政府消費券第二期快將派發，除了可以用於日常購物消費，不少市民或用來繳交電話費用。其中電子支付平台 WeChat Pay HK 亦支持電訊繳費，覆蓋全港逾10大電訊商，用戶只需簡單幾步，就可以用消費券繳交電訊賬單，過程簡單又方便！



WeChat Pay HK電話繳費懶人包！4步用消費券交費 附步驟

WeChat Pay HK早前已跟本地多間電訊商合作，支持賬單繳費及儲值卡增值，至今已覆蓋全港絕大部分電訊商，當中包括1010、CSL、Club Sim、香港寬頻、中國移動香港、中國聯通香港、數碼通、HGC、i-Cable、自由鳥等。只需要簡單4個步驟連結有關賬單，就可以快速繳費！

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（好食玩飛/香港01 製圖）（資料來源：Wechat Pay HK）

WeChat Pay HK 電訊繳費步驟教學

▼如何在WeChat Pay HK新增賬單繳費 ▼

步驟1.打開 WeChat > 我 > 服務 > 電訊繳費

步驟2.選擇電訊商

步驟3.輸入電話/賬戶號碼後點擊「添加及查詢」

步驟4.核對結欠情況，如有需繳費帳單，點擊「立即付款」進行繳費

除了日常繳費外，用戶亦可透過WeChat Pay HK領取政府消費券，並用來繳交電訊費用賬單，只需要幾步便完成繳費。

▼如何在WeChat Pay HK使用消費券繳費▼

步驟1.打開 WeChat > 我 > 服務 > 電訊繳費。

步驟2.點擊「立即付款」進行繳費。

步驟3.選擇「政府消費券」進行繳費。

步驟4.輸入付款密碼完成繳費，繳費成功。

新一期賬單發出 設有繳費提醒

成功綁定電訊賬戶之後，當最新一期賬單發出時，WeChat Pay HK會發出推送通知賬單已經發出，無需擔心錯過欠費通知。此功能目前適用於部分電訊商，支持範圍將會逐步增加。

步驟1. 成功綁定電訊賬戶之後，自動收到新一期賬單的推送通知，點擊詳情

步驟2. 查看賬單資料，點擊「立即付款」進行繳費

此外，原來除了可以為自己手機號碼付費，還可以將家人、情侶、好朋友的賬號加入，為他們繳付賬單，可算是另類禮物驚喜。可以考慮在六月父親節時給爸爸這份超實用禮物！