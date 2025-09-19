香港Cafe咖啡店18間推介｜日式木系裝修！梳乎厘班戟＋爆餡吐司

香港Cafe推介！放假在咖啡店裏打發時間，也是給自己在繁忙生活中一點喘息空間。今次《香港01》「好食玩飛」記者推介18大隱世咖啡店，帶你逃離城市生活的繁囂，體驗不同風格的咖啡店，即看下文啦！



😃Agoda X 《香港01》獨家優惠😃 😍全球酒店免優惠碼額外減5%（經指定連結預訂）😍

香港18間咖啡店推介

香港Cafe【1】蟲二——獨有露台俯瞰旺角鬧市 必試芝士漢堡扒

位於旺角的蟲二，其一大賣點便是擁有開揚露台，非常推介在晚上幫襯！與朋友一邊用餐一邊俯瞰人來人往的城市夜景，別有一番風味。餐廳主打打日式家庭料理和不同口味的班戟，其中推介烤芝士漢堡扒伴海苔肉鬆，經烤焗後的漢堡扒外脆內軟、充滿肉汁。另外記得試埋桂花麻糬傳統班戟，清甜的桂花醬搭配鬆軟斑戟，味道非常清新！

蟲二

地址：旺角上海街618號頂樓



香港Cafe【2】INN - I'm Not Nothing——法式宮廷風打卡Cafe

INN - I'm Not Nothing裝修貴氣優雅，餐廳各處佈滿了花朵擺設，酷似法式宮廷，非常適合打卡影相！主食方面，推介燒安格斯西冷扒配原條燒牛骨髓、香煎鴨肝甜椒汁手工幼帶麵以及煙三文魚龍蝦忌廉汁意粉。西冷扒油花適中，肉質彈牙且充滿肉味，而原條燒牛骨髓經牛油煮過後，充滿牛油香味。另外香煎鴨肝甜椒汁手工幼帶麵的鴨肝一點也不油膩，與甜椒醬汁的甜味互相平衡，非常夾！

INN - I'm Not Nothing

地址：

觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓205號舖

荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓203號舖



香港Cafe【3】Gram Cafe & Pancakes——日本過江龍 班戟每日限量供應

Gram Cafe & Pancakes這家來自日本的梳乎厘班戟專門店，來這裡當然不能錯過經典的梳乎厘班戟。值得一提，香港店廚師曾去日本受訓，味道正宗之餘，食品還堅持即叫即製，賣相和味道也絕不馬虎！班戟非常Q彈，每一口也充滿空氣感，非常鬆軟！提提大家，斑戟每日限量供應，想試的朋友記得提早排隊了！

Gram Cafe & Pancakes

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 4樓L408號舖



香港Cafe【4】Jen Cafe——人氣網店Jenjen roll cake實體店

愛吃日式卷蛋的朋友，即便無食過都耳聞過人氣網店Jenjen roll cake大名！Jenjen的日式卷蛋出名用料靚、即日新鮮製作，基乎上每次開預訂連結也火速搶購一空。近日，Jenjen在深水埗設立首間實體店「Jen Cafe」，大家可即場吃勻多款招牌卷蛋，如開心果蝶豆花草莓卷蛋、大甲芋泥卷蛋（星期六日限定）、京都焙茶芝士奶蓋卷蛋、香印提子冧酒卷蛋等，不必再辛苦於網店撲蛋糕了！此外，店家還有一系列熱食，如酸種麵包、Bagel、沙律及意粉等，不愛甜食的朋友也有選擇！

Jen Cafe

地址：深水埗基隆街102號地舖



香港Cafe【5】Classy le Carré——堅尼地城法式浪漫咖啡店

Classy le Carré鄰近堅尼地城海傍，以法國裝潢為主軸，遠遠望著都自帶濃濃的浪漫氛圍 ！店主Hymas崇尚美劇《Emily in Paris》中的法式生活，希望將劇中的法國情調帶來香港。在餐點方面，不論日或夜都供應一系列法式Fusion菜，較傳統咖啡店更多美食選擇，又沒有食法國大餐般拘謹侷促。

當中必食特色的法式全日早餐（$158）、牛油果明太子蝦肉（$128）及秘製慢煮手撕豬（$128），如喜歡甜食，還不可錯過傳統法式可麗餅（$88），每一口都蛋香十足，還配了鮮雜莓，帶來了酸甜的滋味！

Classy le Carré

地址：西環堅尼地城新海旁1B-1C號同發大樓地下A-E號舖



香港Cafe【6】E for Egg——大圍爆餡盒子吐司 勁多人排隊

位於大圍的E for Egg，有多款賣相精緻足料的盒子吐司，包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律、焦糖雞蛋布丁及雙重三文魚芝士滑蛋等口味！仲可以試埋荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡。

+ 3

▼▼▼更多E For Egg的特色美點、地址、開放時間：

香港Cafe【7】The Hideout——梅窩韓系貨櫃屋 湖泊咖啡店

梅窩不止是郊遊好去處，在銀鑛灣路還有一間好隱世的韓系貨櫃屋Cafe「The Hideout」，咖啡店坐擁一個私家湖泊，加上米黃色的韓系貨櫃屋布置及熱帶植披，光是坐在湖邊歎啡已非常寫意！至於食物，主打輕食及糕點，價錢略貴，但質素不錯。​

The Hideout

地址：大嶼山梅窩銀礦灣路



香港Cafe【8】Latter Café——灣仔法式咖啡店 手工貝果、手沖咖啡

Latter Café以法式奶油色為設計主調，室內不時會有花藝佈置，隨時可以拍出文青風打卡靚相！餐廳主打多款特色咖啡，甜品有鬆餅、卷蛋及貝果，鹹點則有All Day Breakfast全日早餐及意粉等。適合與三五知己聚會閒聊，Chill住歎享受午後時光。

Latter Café

地址：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖



香港Cafe【9】Sleepless——西貢立體拉花Cafe

Sleepless曾於銅鑼灣開店，後來搬遷到西貢後依然人氣不減，招牌立體拉花飲品獲許多食客追捧，可愛貓貓造型咖啡、Chiikawa抹茶，更可自訂拉花款式。配上各式窩夫甜品、輕食意粉、全日早餐，店內裝修帶微日式木系味道，氣氛十分悠閒！

Sleepless

地址：西貢市場街11號地舖



香港Cafe【10】Good Day Coffee Co.——好日子咖啡

好日子咖啡隱藏於一個小小的空間，只有四個座位。雖然面積不大，但卻有溫馨小店的感覺。這裏只售幾款輕食和咖啡，三文治卻是即叫即做，豐富足料，十分有誠意。

+ 3

招牌菜式有蛋沙律三文治、燒牛肉三文治、好日子咖啡（$45）、青瓜梳打咖啡（$43）。顧客也可以在點餐時與店主交流，讓店主親自推介食品。

+ 12

Good Day Coffee Co.

地址：

佐敦文英街25號文景樓地下B號舖

元朗錦田城門新村23A號地舖



香港Cafe【11】Coffee Analog 安樂珈琲——珈琲店和酒吧結合

安樂珈琲把珈琲店和酒吧結合，顧客可以對住一面Whisky酒牆飲著咖啡。早上是珈琲店，踏入6點之後，安樂珈琲就會孌做酒吧。珈琲店裝修以木和水泥作主調，燈光偏暗，比較有酒吧、威士忌酒窖的格調。

+ 2

店內的 Mystery Cake （$48）每日限量供應不同款式，當中焙茶戚風蛋糕內層夾住煙韌麻薯，蛋糕鬆軟、濃濃的茶味，相當有口感。Dirty（$45），咖啡賣相吸引，有完美分層，慢慢看著咖啡與牛奶融合，口感由濃到淡，香濃而酸味不重。

+ 5

Coffee Analog

地址：太子西洋菜北街169號地舖



香港Cafe【12】ohm... Cafe and Bar——霓虹水泥牆 日啡夜酒

OHM同樣以「日啡夜酒」模式經營，入黑後店內氣氛一轉 ，立即轉為雞尾酒酒吧。OHM主調為灰和黑，加上水泥牆、霓虹燈等設計，型造年輕時尚感。每逢星期日晚，店內更設有現場音樂表演，不同的音樂單位會到現場駐唱。

+ 3

招牌菜式有黑芝麻芝士蛋糕、Ocho Chocolate Old Fashioned、秘製微辣焗雞翼及意大利黑醋醬煎卡津牛脷。

+ 20

ohm... Cafe and Bar

地址：深水埗汝州街152號地舖



香港Cafe【13】Sonne CAD——手沖咖啡愛好者必去

外觀優雅復古的小洋樓改建成了現在的咖啡店。翻新之後，依然保留了古樸的外觀。舊式傳統木門、每一件傢俬、擺設、裝飾等，都是店主於不同地方搜羅回來，新舊交融。風格舊而精緻，空間開闊卻不冷漠，微微泛黃的燈光透出溫馨。一入小店就已經瀰漫着陣陣香濃的咖啡味。

+ 3

Sonne CAD是一間集咖啡零售、咖啡體驗及推廣可持續發展的店鋪。店裡只有咖啡，選用來自多個產地的優質咖啡豆，主打手沖、滴濾、虹吸咖啡。店員可以咖啡導賞專員，和客人介紹每一種咖啡豆，如產地，氣候，種植過程，味道等等。客人可以根據自己的喜好選擇咖啡。

Sonne CAD

地址：大坑新村街16號地舖



香港Cafe【14】The Lob——中環純白生酮輕食

The Lob 主打生酮飲食，是一間位於中環的純白風生酮咖啡店。店面裝修以黑白色為主，可以堂食之外，也可以在店外的小櫈上享受食物。除了 The Lob 的咖啡外，他們的蛋糕可說是一大亮點。

+ 1

網友推薦，可以嚐嚐他們的黑芝麻latte、Pecan Chocolate Muffin、Hazelnut Chocolate Cake、Tiramisu 和 Smoked Salmon Sandwich。Smoked Salmon Sandwich裏面夾的是煙熏三文魚、碎雞蛋、番茄和生菜，生酮麵包沒有普通麵包的韌勁，卻很有咬口，愈吃愈有甜味。

+ 17

The Lob

地址：中環鴨巴甸街14號地舖



香港Cafe【15】Kactus Koffee——韓籍咖啡師駐場 創意咖啡

韓國人開設的咖啡小店Kactus Koffee，是極簡水泥工業風搭配居家休閒風。水泥外牆配襯落地玻璃透明度極高，一眼就可以看穿整間店舖。門外擺設了仙人掌和長椅，粉紅色的鐵櫈和排櫈可以給顧客在外面打卡。

+ 9

店內有韓籍咖啡師駐場，主打創作咖啡，如Espresso 配上柚子蜜梳打的Yuzu Espresso Soda（$45）、Americano加上芝士奶蓋的Vienna Koffee（$50）。甜品方面選擇亦十分豐富，比較受歡迎的有 Blueberry Cream Cheese Croffle（$60）和 Traditional Tiramisu ($60)。

+ 12

Kactus Koffee

地址：

佐敦文英街47號地舖

上環皇后大道西新成大廈地下1號舖



香港Cafe【16】Soul fresh——得意藝術牆畫 露營休閒風

Soul fresh是露營風的咖啡店，店舖位於太平山街的小角落，充滿文藝氣息且安靜。店愛擺放多張露營燈給大家打卡，牆上還有大型頭像畫作，十分有標誌性。Soul fresh還是一間可以帶同寵物一起光顧的咖啡店喔！

+ 5

店裡的法包及斑蘭戚風蛋糕全是每天新鮮手工製，戚風蛋糕尤其受歡迎。Soul fresh主打越南法包，麵包外脆內軟，可選扎肉或雞肉，配上自家製肉肝醬及醃漬蔬菜，口感豐富。

+ 13

Soul fresh

地址：上環太平山街14B號地舖



香港Cafe【17】Halfway Coffee 半路咖啡——懷舊香港情懷

很少咖啡店會被他們所用的咖啡杯子，但是Halfway Coffee所以用來盛載咖啡的杯子是具有中國特色的彩色杯子。特別是萬壽無疆的杯子，就像涼茶舖裏所用的一樣。Halfway Coffee 左邊是小形博物館，展示出中式杯子和古老物件等，右邊則是咖啡廳。搭配香港經典老歌，彌漫著懷舊香港情懷。

+ 11

網友特別推介 Longan Honey Latte（$55-60），喝下去是有龍眼的甜味和桂花的香氣。味道和嗅覺同時享受多層次的味道。Scrambled Egg Bacon On Sourdough （$118）所用的酸種麵包厚身，外脆內紮實，炒蛋嫩滑，煙肉煎到脆。

+ 4

Halfway Coffee 半路咖啡

地址：

上環摩羅上街26號華冠大廈地舖

上環干諾道西17號地舖

旺角豉油街6號地舖

何文田梭椏道4號榮英大廈地舖

半山列拿士地臺8號地舖



香港Cafe【18】E N——高質精品咖啡店

「E N」是香港中環一間備受好評的咖啡店，雖然位置相對隱蔽，但出色的咖啡和寧靜的氛圍，吸引了不少咖啡愛好者專程前往！小編都慕名而來，品嚐了咖啡師推介的2杯咖啡，分別為秘魯咖啡豆以及哥倫比亞咖啡豆，是花香味較濃的咖啡豆，非常易入口！有咖啡師更稱，秘魯咖啡豆是他喝過最高海拔的咖啡豆，在2,480的高地種植而成。不過，價錢相對昂貴，$110一杯，適合偶爾來歎個下午茶！

「E N」是香港中環一間備受好評的咖啡店，雖然位置相對隱蔽，但出色的咖啡和寧靜的氛圍，吸引了不少咖啡愛好者專程前往！（資料圖片）

E N

地址：中環善慶街6-10號華善樓地下低層B號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略